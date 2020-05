22. Bezirk: Donaustadtstraße – Örtliche Straßenbauarbeiten vor der Kreuzung mit der Lange Allee

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 26. Mai 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit Sanierungsarbeiten in der Donaustadtstraße vor der Kreuzung mit der Lange Allee in stadtauswärtiger Fahrtrichtung im 22. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden tagsüber, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr, bei Freihaltung von mindestens drei Fahrstreifen statt. Der Fußverkehr wird auf Baudauer über die Lexergasse geführt. Der öffentliche Verkehr ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Donaustadtstraße vor der Kreuzung mit der Lange Allee (Fahrtrichtung stadtauswärts)

- Baubeginn: 26. Mai 2020

- Geplantes Bauende: 29. Mai 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at