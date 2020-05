Grüne/Rössler zur Förderung vom BMK für Nationalparks: Wichtiger Schritt für Schutz der Artenvielfalt

Gerade in der Krise zeigt sich, wie wichtig Zugang zur Natur für die Menschen ist

Wien (OTS) - „Jede noch so kleine Aktivität der Nationalparkverwaltungen in der Umweltbildung ist eine gute Investition in die Zukunft des Naturschutzes und letztlich der Lebensqualität in Österreich. Es ist nachgewiesen, dass diese Art der Naturvermittlung nicht nur nachhaltiges Wissen, sondern auch Handlungsbewusstsein bewirkt. Die österreichischen Nationalparks leisten eine wichtige Aufgabe im Kampf gegen die Klimakrise. Räume, in denen die Natur ihre eigene, autonome Antwort auf die Klimakrise und deren Folgen finden kann, werden immer wichtiger“, zeigt sich die Umweltsprecherin der Grünen, Astrid Rössler erfreut über die heute von Klimaschutzministerin Gewessler angekündigte finanzielle Unterstützung.

"Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, wie wichtig der Zugang zu naturnahem Raum für die Menschen ist, um die Corona-Krise besser zu bewältigen", so Rössler.



