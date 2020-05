VeChain und I-Dante geben gemeinsame Entwicklung von E-HCert bekannt, einer Blockchain-basierten COVID-19-Gesundheitsakten-App für die Bürger Zyperns

Schanghai (ots/PRNewswire) - Zeitgleich mit der Belastung der Gesundheitssysteme weltweit aufgrund der Pandemie verändern elektronische Gesundheitsaktensysteme (eGA) die Anforderungen an die Datensicherheit und die gemeinsame Nutzung von Daten. Als führende öffentliche Blockchain-Plattform erweitert VeChain die Zusammenarbeit mit I-Dante, um gemeinsam die E-HCert-App zu entwickeln und damit eine Archivierungslösung für Aufzeichnungen von COVID-19-RT-PCR- (Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion) und Antikörper-Tests (Schnelltest) verfügbar zu machen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von VeChain und I-Dante bei der Entwicklung Blockchain-fähiger medizinischer Lösungen führte zu der Idee für die E-HCert-App, die nun vom Mediterranean Hospital of Cyprus übernommen wird. Das neue eGA-System bietet eine gesicherte Methode des Onchaining - also des Aufnehmens in die Blockchain - von Tests mit COVID-19-Relevanz. Im Resultat erhält man somit den Gesundheitsstatus der Person, was es wiederum allen Beteiligten erlaubt, je nach Ermessen der Person Zugang du eben diesen Gesundheitsinformationen zu erhalten. Dank dieses Systems kann die Person wie gewohnt durchs Leben gehen.

Kompatible eGAs sollten Erfahrungen mit der Pandemie austauschen

Im Fall von COVID-19 können die Testergebnisse von Bürgern von entscheidender Bedeutung für das Gemeinwohl und die Persönlichkeitsrechte sein. Behörden weltweit haben Gesundheitseinrichtungen aufgerufen, sicheren und rechtmäßigen Zugang zu Gesundheitsstatusinformationen zu gewähren. Die Bürger selbst würden vertrauenswürdige und zuverlässige Nachweise für ihren Gesundheitszustand sowie die volle Kontrolle über ihre Daten benötigen. Die derzeitigen eGA-Systeme weisen jedoch schwerwiegende Mängel bei Interoperabilität, Unveränderlichkeit, Compliance und Kosten auf.

Daher ist es dringend notwendig, vertrauenswürdige und standardisierte verschlüsselte Gesundheitsakten zusammenzutragen, die sicher zwischen mehreren Beteiligten geteilt werden können. Hier kommt die Blockchain-Technologie ins Spiel und wird zur De-facto-Wahl für solch eine Implementierung.

Die am ehesten realisierbare Wahl für die eGA-Reform: Die öffentliche Blockchain

Die auf der öffentlichen Blockchain basierte E-HCert-App bietet eine Archivierungslösung für Aufzeichnungen von COVID-19-RT-PCR- (Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion) und Antikörper-Tests (Schnelltest), die ab Mai 2020 genutzt werden wird, um das COVID-19-Management sowie die Reaktion des Krankenhauses zu verbessern.

Wenn ein Bürger Zyperns ins Krankenhaus geht und RT-PCR- oder Antikörper-Tests durchläuft, werden die Testaufzeichnungen auf die VeChainThor-Blockchain hochgeladen, und die unveränderlichen aufgezeichneten Ergebnisse werden dann in der E-HCert-Native-App angezeigt. Da E-HCert vollständig der DSGVO entspricht, erlaubt es die Anwendung den jeweiligen Eigentümern nicht nur, die vollständige Kontrolle über ihre Profile auszuüben, sie können es zudem als Nachweis ihres Gesundheitsstatus nutzen, wenn sie versuchen, zur Arbeit zurückzukehren, ins Ausland zu fliegen oder die Autorisierung weiterer Aktivitäten zu erwirken.

Wir ermöglichen die nächste Welle der digitalen Gesundheitsreform

COVID-19 hat zu einer Expansion der industriellen Macht im Gesundheitswesen geführt. Ein aktueller Bericht ergab, dass 33 von 50 untersuchten US-amerikanischen Krankenhäusern mit Amazon, Google oder Microsoft zusammenarbeiten. Die Zeitung The Wall Street Journal schrieb, dass die Internet-Riesen ebenfalls um die Kontrolle in Märkten des Gesundheitswesens ringen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Technologien bietet die Blockchain bessere Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Gesundheitsdaten zu überprüfen, ihre Workflow-Designs zu optimieren und gleichzeitig alle Patienten zu befähigen, ihre Aufzeichnungen sicher aufzubewahren und sofort mit jedweden Beteiligten weltweit zu teilen.

Als führende öffentliche Blockchain-Plattform beabsichtigt das Unternehmen VeChain, seine Erfahrungen in der Blockchain-Branche zu nutzen, um mehr Partnern im Gesundheitswesen zum Erfolg zu verhelfen. Damit wird VeChain eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens spielen.

Informationen zu Mediterranean Hospital of Cyprus

Das Mediterranean Hospital of Cyprus ist eine moderne, private Gesundheitseinrichtung und gehört zu den größten in Zypern. Seine Zielsetzung lautet, sämtlichen Bürgern und Besuchern des Landes rund um die Uhr sichere Krankenversorgung hoher Qualität zu liefern. Dr. Andreas Panayiotou, Gründer des Mediterranean Hospital of Cyprus, hat die Entwicklung und Etablierung eines zuverlässigen Krankenhauses mit flexiblen betrieblichen Mechanismen als Ziel gesetzt, das von allen Seiten Vertrauen und Anerkennung für die Qualität seiner Dienste erhält. Das Mediterranean Hospital of Cyprus ist das erste private Krankenhaus, das Mitglied des zypriotischen General HealthCare Systems (GHS) wurde.

Website: www.medihospital.com.cy/en/

Informationen zu I-DANTE LTD

Das Unternehmen wurde im Dezember 2019 von Etna Digital Growth (einer Software-Beratungsfirma in Italien) und CircleServus LTD (einer Beratungsfirma in Zypern) gegründet, um digitale Lösungen für den Gesundheitsbereich zu schaffen, welche die Leistungsfähigkeit der VeChainThor Blockchain nutzen.

Website: www.i-dante.com/

Informationen zu VeChain

VeChain wurde 2015 gegründet, um Blockchain-Technologie mittels einer umfassenden Governance-Struktur, eines zuverlässigen wirtschaftlichen Modells und Integration des Internets der Dinge an die reale Welt anzubinden. VeChain ist bahnbrechend im Bereich der Anwendungen in der realen Welt mit Nutzung öffentlicher Blockchain-Technologie und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Schanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Gemeinsam mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV GL haben wir eine Zusammenarbeit mit vielen führenden großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen etabliert, darunter Walmart China, BMW, BYDr, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC, ASI etc. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie sich unter https://VeChain.org/bootcamp für das VeChain BootCamp anmelden.

