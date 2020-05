Das Raiffeisen Autokino am Schwarzlsee powered by Dieselkino & Der Grazer

Mit Vollgas in den Kinosommer: Größtes mobiles Autokino Österreichs startet am 29. Mai am SCHWARZLSEE!

Graz (OTS) - Die Kinos sind noch geschlossen – im Raiffeisen Autokino am Schwarzlsee powered by Dieselkino & Der Grazer geht es filmisch aber bereits mit Vollgas los.

30 Meter Leinwandbreite, gestochen scharfe 4k-Laserprojektion und Ton über das eigene Autoradio in jeder gewünschten Lautstärke bieten ein ganz besonderes filmisches Erlebnis am Areal des bekanntesten steirischen Badesees.

Am Freitag 29.5. startet das Raiffeisen Autokino am Schwarzlsee gemeinsam mit den Dieselkinos und „Der Grazer“ fulminant in den Vorstellungssommer. Täglich wird eine Vorstellung ab 21:30 Uhr gezeigt, die das Cineastenherz mit Sicherheit höherschlagen lassen. Einlass zum Gelände ist ab 19.30 Uhr möglich.

Los geht es mit dem musikalischen Hollywood Blockbuster Bohemian Rhapsody! Wir tauchen ein in Freddy Mercury’s ereignisreiches Leben mit der Musik, die eine ganze Generation bewegte!

Und auch beim restlichen Programm, das jeweils wöchentlich erweitert wird, geht es brandaktuell mit den letzten Filmen vor dem Corona-Lockdown weiter: Bereits jetzt kann man sich auf die Blockbuster Bad Boys For Life, Bloodshot, Lady Business und Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn freuen.



Das gesamte Programm der ersten Tage:

29. Mai - Bohemian Rhapsody

30. Mai - Bad Boys For Life

31. Mai - Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

01. Juni - Lady Business

02. Juni - Fast & Furious: Hobbs & Shaw

03. Juni - König der Löwen

04. Juni – Bloodshot

05. Juni - Le Mans 66 - Gegen jede Chance

06. Juni - A Star is Born

Tickets sind ab nächster Woche erhältlich, weitere Informationen folgen auf www.leutgebgroup.com, www.schwarzlsee.at, www.dieselkino.at sowie den Social Media Kanälen. Der Ticketpreis beträgt für 2 Personen in einem Auto € 28,-, für jede weitere Person € 14,-. Am Gelände werden natürlich Snacks und Getränke an einem Kiosk angeboten - selbstverständlich auch frisches Kinopopcorn und würzige Nachos.

Selbstverständlich steht die Gesundheit in diesen Zeiten auch hier an erster Stelle. Zu Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen, ist wie auch sonst im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ leutgebgroup.com