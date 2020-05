„Romy 2020“: Andi Knoll präsentiert Überraschungen und große Emotionen am 23. Mai in ORF 2

„Freud“, „Vienna Blood“, „Landkrimis“, „Dok 1“ u. v. m. erhalten Akademie-Romy

Wien (OTS) - Die große Romy-Gala fällt Corona-bedingt dieses Jahr aus – trotzdem muss das TV-Publikum nicht auf glanzvolle Höhepunkte verzichten, denn Andi Knoll präsentiert am Samstag, dem 23. Mai 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine außergewöhnliche „Romy“-Verleihung und führt durch einen unterhaltsamen Abend voller Überraschungsmomente:

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Publikumspreises wurden schon vorab mit der „Romy“ überrascht und diese Momente für das Publikum mit der Kamera eingefangen. Ob am Arbeitsplatz, beim Mountainbike-Ausflug, beim vermeintlichen Fernsehinterview oder zu Hause – die Schauplätze sind so vielfältig wie die Preisträger/innen. Wer die begehrten Trophäen bekommt und wie sie überreicht wurden, zeigen die vergnüglichen Zuspielungen mit gelungenen Überraschungen und großen Emotionen. Bereits in „Studio 2“ am Freitag, dem 22. Mai, um 17.30 Uhr und in „Niederösterreich heute“ am Samstag, dem 23. Mai, um 19.00 Uhr in ORF 2 gibt es einen kleinen Vorgeschmack zur „Romy 2020“.

Moderator Andi Knoll: „Statt einer glanzvollen Gala gibt’s diesmal eine geländegängige ‚Romy‘. Ich transportiere sie am Mountainbike, im Rucksack oder lasse sie via Drohne einfliegen. Und das Beste, die Gewinnerinnen sind so überrascht und emotional wie noch nie. Es hat riesigen Spaß gemacht, Menschen so zu überraschen, und es wird Spaß machen, sich das anzuschauen!“

Die Preisträger/innen von 13 Kategorien der Romy-Akademiepreise wurden bereits diese Woche bekanntgegeben. Acht Kino- und TV-Produktionen, die vom ORF (ko-)produziert bzw. kofinanziert wurden, können sich heuer über eine Auszeichnung freuen (alle Informationen unter presse.ORF.at). In der „Romy 2020“-Sendung werden dieses Jahr alle Kategorien der „Romy“-Akademiepreise genannt. Protagonistinnen und Protagonisten dieser Erfolgsproduktionen konnten für emotionale und persönliche Zuspielungen gewonnen werden.

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird die „Romy 2020“-Sendung weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand verfügbar sein.

Zahlreiche ORF-Stars unter den Romy-Nominierten

Die Romy-Publikumspreise werden heuer in sechs Kategorien (Schauspielerin Kino/TV-Film, Schauspieler Kino/TV-Film, Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Information, Show/Unterhaltung) vergeben. Insgesamt sind in den sechs Hauptkategorien 19 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF nominiert. Im Bereich „Information“ sind Tobias Pötzelsberger (u. a. „Sommergespräche“), Martin Thür („ZIB 2 am Sonntag“) und Ingrid Thurnher (u. a. „Runde der ChefredakteurInnen“, ORF III) für eine Romy nominiert. Auf eine Auszeichnung dürfen u. a. auch Barbara Karlich („Die Barbara Karlich Show“), Gerald Fleischhacker (u. a. „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2019“, „Die Tafelrunde“ ORF III) und Birgit Denk („Denk mit Kultur“, ORF III) hoffen, die in der Kategorie „Show/Unterhaltung“ nominiert sind.

Als beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe stehen u .a. Nina Proll („Tatort: Die harte Kern“, „Vorstadtweiber“) und Ursula Strauss („Wischen ist Macht“) zur Wahl. Als beliebteste Schauspieler in einer Serie oder Reihe können sich u. a. Harald Krassnitzer (u. a. „Tatort: Baum fällt“), Karl Fischer (u. a. „Tatort: Baum fällt“, „Stadtkomödie: Der Fall der Gerti B.“), Karl Markovics („Landkrimi:

Das letzte Problem“, „Babylon Berlin“) und Jakob Seeböck („Soko Kitzbühel“) über eine Nominierung freuen. In der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film“ sind u. a. Fritz Karl (u. a. „Ein Dorf wehrt sich“), Harald Windisch (u. a. „Ein Dorf wehrt sich“, „Wiener Blut“), Cornelius Obonya („Maria Theresia“) und Simon Schwarz („Leberkäsjunkie“) nominiert. Auch auf eine Romy hoffen können unter anderen Brigitte Hobmeier („Ein Dorf wehrt sich“), Stefanie Reinsperger („Maria Theresia“) und Valerie Pachner (u. a. „Der Boden unter den Füßen“), die in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“ nominiert sind. Weiters sind folgende Schauspieler, die regelmäßig im ORF zu sehen sind, für eine Romy vorgeschlagen: Lisa Maria Potthoff („Leberkäsjunkie“) und Désirée Nosbusch („Bad Banks“, „Irland-Krimi“).

