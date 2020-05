Tritt ein und vergiss deine Sorgen: Sicher urlauben Im Weissen Rössl am Wolfgangsee

Das Weisse Rössl am Wolfgangsee öffnete am 29. Mai seine Türen und konnte endlich wieder seiner Passion nachkommen und Menschen Freude machen. Und ihnen Sicherheit schenken.

St. Wolfgang, Oberösterreich (OTS) - Seitdem das Weisse Rössl seine Türen schließen musste, ist schon einige Zeit vergangen. Am 29. Mai war es dann aber so weit und der Traditionsbetrieb konnte endlich wieder Gäste vor dem glitzernden Blau des Wolfgangsees verwöhnen. Für viele stellt sich nun aber die Frage, wo Urlaub heuer eigentlich sicher ist. Und: auf wen kann ich mich verlassen? Gudrun Peter beantwortet dieses Frage mit einem Verweis auf die lange Geschichte des Weissen Rössls: „Ich führe das Rössl nun schon in der 5. Generation. Wir denken in Generation, sowohl die Besitzer und Betreiber als auch die Gäste und Mitarbeiter. So ist es nur selbstverständlich, dass ein Sicherheitskonzept für die Gesundheit von allen bereit liegt.“

Die frisch gebügelte Zeitung: früher nobel, heute sicher!

Im Weissen Rössl am Wolfgangsee hat man viele Traditionen erlebt, die heute nicht mehr in Mode sind. Wie etwa die frisch gebügelte Zeitung, die früher nur der noblen Gesellschaft vorbehalten war. „Heute aber“, so Peter „steht sie jedem Gast zur Verfügung.“ Was einst dazu diente, sich nicht die Finger am Zeitungspapier schmutzig zu machen, ist Im Weissen Rössl nun eine der zahlreichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die getroffen werden, um den Gästen ihr Wohlbefinden am Wolfgangsee zu sichern. Das Zusammenhalten von 5 Generationen und ihr Austausch untereinander bringen Ideen hervor, die das Urlauben nicht nur sicherer, sondern auch interessanter machen. „Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Damit Gäste und Mitarbeiter sich wohl fühlen – und gleichzeitig etwas Besonderes erleben“, meint Peter. Ein Griff in die Schmuckkiste der Vergangenheit kann auf diese Weise ein neues, altes Urlaubskonzept ermöglichen, das die Sicherheit und Gesundheit aller gewährleistet.

