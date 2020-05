EU-Biodiversitätsstrategie - Klimaschutzministerin Gewessler sieht wichtigen Schritt für Green Deal

Vorschläge der EU-Kommission für nachhaltigen Schutz von Artenvielfalt und Gesundheit vorgestellt

Wien (OTS) - Die Europäische Kommission präsentierte heute, Mittwoch, zwei tragende Säulen des European Green Deal: die Biodiversitätsstrategie und die Landwirtschafts- und Lebensmittelstrategie (Farm-to-fork). Ziel ist es, den Verlust der biologischen Vielfalt durch nachhaltige Maßnahmen aufzuhalten.

„Neben dem Klimawandel zählt das Artensterben zu den größten Bedrohungen für den Planeten und die Menschheit. Dass auch das Risiko für gefährliche Pandemien steigt, wenn wir natürliche Lebensräume zerstören oder in sie eindringen, hat uns gerade erst die Coronakrise vor Augen geführt. Die heute präsentierten Strategien sind ein wichtiger erster Schritt für mehr Artenvielfalt und auch zur Umsetzung des Green Deal. Wir werden uns weiterhin für ein ambitioniertes Vorgehen einsetzen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Die Strategie für Artenvielfalt definiert beispielsweise das Ziel, den Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Landwirtschaft deutlich zu reduzieren. Des Weiteren sollen 30 Prozent der EU-weiten Landfläche in Naturschutzgebiete umgewandelt werden. Bislang trifft dies auf 18 Prozent der ländlichen Gebiete zu. Auch 30 Prozent der Meeresfläche der EU sollen unter Schutz gestellt und drei Milliarden Bäume gepflanzt werden.

Im Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung wurde bereits ein Biodiversitätsprogramm vereinbart, das den Empfehlungen der heute präsentierten EU-Strategie in vielen Punkten entspricht. „Ich freue mich über das gemeinsame Bekenntnis zum Schutz der Artenvielfalt – wir werden die EU-Vorschläge in unserer nationalen Biodiversitätsstrategie berücksichtigen“, so Gewessler.

