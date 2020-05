Gemeinnützige Plattform für Sammelklagen COBIN claims: Einladung zur Online-Jahres-Pressekonferenz

Reihe neuer Aktionen im Zug der Covid-Krise / Erstausgabe des COBIN claims-Rechtsmagazins für Konsumenten, Kleinunternehmer und Anleger / Update zu Fällen VW, Wienwert und Post-Daten

Wien (OTS) - Die gemeinnützige Plattform für Sammelklagen COBIN claims veranstaltet am DI, 26.5., 10 Uhr online via Zoom seine Jahres-Pressekonferenz.

Die Themen: 1. Vorstellung der einzelnen Aktionen im Zug der Covid-Krise vor allem für betroffene Kleinunternehmer (Ersatz nach dem Epidemiegesetz von der Republik, Mietzinsreduktion ggü. Vermieter von Geschäftsräumen, Betriebsunterbrechungsversicherungen, bei denen die Deckung verwehr wird etc.) 2. Vorstellung Erstausgabe des COBIN claims-Rechtsmagazins (gratis in der Online-Version) 3. Updates zu den Fällen VW (Sammelklage-Aktion im Zug der Abgas-Affäre), Wienwert (Insolvenz, Gruppen-Klage-Aktion) und Post (Daten-Skandal). 4. Schluss der Aktion Imperial-Cordial für geschädigte Anleger, letzte Anmeldungen werden noch angenommen.

Bislang haben sich rund 10.000 Konsumenten, Anleger oder Kleinunternehmer in zahlreichen verschiedenen Sammel(-Klage-)Aktionen unter den Schirm der Plattform begeben.



Die PK findet online via Zoom statt – der Link wird interessierten Journalisten zugesandt. Die in den Aktionen mitarbeitenden Rechtsanwälte sind bei der PK anwesend. Anmeldung per E-Mail an medien @ cobinclaims.at

COBIN claims Jahres-PK: Covid-Krise, Fälle VW, Post, Wienwert, Launch von COBIN claims-Rechtsmagazin

Datum: 26.05.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: online via Zoom, Bitte um Anmeldung, Link zur Online-PK wird zugeschickt: medien @ cobinclaims.at

online, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Jaindl, Obmann COBIN claims

E: oliver.jaindl @ cobinclaims.at

T: 01/376 00 31-100

M: 0664/140 55 78