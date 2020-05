Kostenlose COVID-Schulung für Gastronomie und Hotellerie

Wien (OTS) - MicroLearning Academy und KnowledgeFox stellen kostenlose Online-Kurse für die Tourismusbranche im Umgang mit Covid-19 zur Verfügung. Das Lern-Angebot ist ab sofort via App auf allen mobilen Geräten sowie am PC verfügbar und beinhaltet in Mikrokursen (digitale Wissenskarten) zusammengefasst, die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen der Regierung für eine sichere Gastfreundschaft. Mit MicroLearning als Lernmethode, wird dabei auf eine nachhaltige Wissensvermittlung gesetzt.

Die seit Jahren auf die Schulung von Gastronomie- und Tourismusbetriebe mittels MicroLearning spezialisierte M.A.T. - MicroLearning Academy stellt die Kurse bis Ende Juni allen interessierten Betrieben zur Verfügung.



" Für einen guten und sicheren Restart im Tourismus ist es wichtig, dass Mitarbeiter die neuen Verhaltensregeln kennen, verstehen und anwenden können. Darum kümmern wir uns, ohne dass der Unternehmer zusätzlichen Aufwand oder Kosten hat .“ Zitat Margot Maaß (M.A.T. - Gründerin und Geschäftsführerin)

Die Mikrokurse sind ab sofort verfügbar, diese liefern die Verhaltensregeln für eine sichere Gastronomie und Hotellerie und geben Empfehlungen für den Wellnessbereich. Grundlage für die Schulungen sind die Inhalte der gemeinsamen Plattform von WKO und dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (www.sichere-gastfreundschaft.at).



Die zentrale Steuerung der Kursinhalte ermöglicht es, tagesaktuelle Informationen und neue Maßnahmen an alle Nutzer zu übermitteln. Dadurch ist auch im Falle von Verschärfungen und auch Lockerungen möglich, die App-Nutzer umgehend zu informieren. KnowledgeFox unterstützt das Angebot durch die kostenfreie Bereitstellung der Lernplattform, die auch beim Roten Kreuz zur COVID-Schulung eingesetzt wird.



Die Schulungen sind ab sofort kostenfrei über die App "M.A.T." von KnowledgeFox verfügbar (iOS und Android), und im Web unter https://mat.knowledgefox.net.

Nähere Infos: https://www.microlearning-academy.com/news/covid-19-schulungen



