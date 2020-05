Einladung zur INFRAMIX-Pressekonferenz

Vorbereitung der Straßeninfrastruktur für den Mischverkehr mit automatisierten und nicht-automatisierten Fahrzeugen

Wien (OTS) - Wir laden zur Pressekonferenz des EU-Projekts INFRAMIX – Szenarien für den Mischverkehr von automatisierten und nicht automatisierten Fahrzeugen - ein. Die Online-Pressekonferenz findet am 27. Mai 2020 von 9.00 bis 10.00 Uhr MESZ statt und wird in englischer Sprache abgehalten.

INFRAMIX beschäftigt sich seit 2017 mit der Vorbereitung der Straßeninfrastruktur, um den Mischverkehr von konventionellen und automatisierten Fahrzeugen bestmöglich zu unterstützen und die Übergangszeit sicher und effizient zu gestalten. Hauptziel von INFRAMIX ist es, sowohl physische als auch digitale Elemente der Straßeninfrastruktur zu entwerfen, zu verbessern und zu testen – und dies sowohl in Simulationen als auch im Echtbetrieb. Entlang von spezifischen Szenarien, wie Baustellenbereiche oder Autobahnauffahrten, wurde erprobt und getestet, wie Verkehr künftig trotz neuer Anforderungen entsprechend vorhersehbar, sicher und effizienten gesteuert werden kann. Das essenzielle Kernelement ist dabei eine "hybride" Straßeninfrastruktur, die in der Lage ist, in der Übergangszeit alle Fahrzeuge gleichermaßen zu adressieren und so die Grundlage für das künftige automatisierte Mobilitätssystem bildet.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden die finalen Ergebnisse des Projekts aus technischer, und sozioökonomischer Sicht präsentiert. Folgende Experten vertreten INFRAMIX im Rahmen der Pressekonferenz am Podium:

Martin Russ , Geschäftsführer bei AustriaTech, Österreich, zuständig für die Gesamtkoordination des Projekts

, Geschäftsführer bei AustriaTech, Österreich, zuständig für die Gesamtkoordination des Projekts Panagiotis Lytrivis , leitender Forscher am ICCS, Griechenland, zuständig für technisches und Innovationsmanagement in INFRAMIX

, leitender Forscher am ICCS, Griechenland, zuständig für technisches und Innovationsmanagement in INFRAMIX Yannick Wimmer, Projektleiter bei der ASFINAG, Österreich, zuständig für die Koordination der österreichischen Test-Site.



Anschließend stehen die Experten für Fragen zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten unter info@inframix.eu. Weitere Einzelheiten und Informationen über INFRAMIX finden Sie auch auf unserer Webseite: www.inframix.eu.

Bei dieser Gelegenheit laden wir Sie auch herzlich ein, an der INFRAMIX-Abschlusskonferenz am 26. Mai 2020, 10.00 - 15.30 Uhr, online teilzunehmen. Weitere Einzelheiten zur Konferenz sowie das detaillierte Programm finden Sie unter: https://www.inframix.eu/inframix-final-event/

Das EU-Forschungsprojekt INFRAMIX wird im Rahmen von H2020 gefördert.



