event resort scalaria am Wolfgangsee öffnet im Sommer 2020 seine Pforten für Urlaubsgäste

Die scalaria am Wolfgangsee ist in diesem Sommer ein echter Geheimtipp für alle, die schon einmal hier Gast sein wollten und das 360 Grad scalaria feeling hautnah erleben wollen.

Wir haben uns viel vorgenommen, um unseren neu entwickelten Sommer-Sunset Wing Club als mitreißendes Erlebnis zu gestalten“, so Junior-Chefin Simone Gastberger. „Unsere gesamte Erfahrung als Gastgeber und das Know-how aus unseren Events fließen hier mit ein. Gerade heuer wird der Urlaub für die Seele besonders wichtig sein.” Ob als verlängertes Weekend-Special oder im Rahmen eines 7-Tage Sport & Lifestyle Urlaubs – mit scalaria als 360 Grad-Serviceanbieter kann man sich auch kleine Träume erfüllen: Zum Beispiel mit dem Oldtimer zur Alm oder mit dem Hubschrauber zum Abenddinner nach Salzburg. Das event resort scalaria mit seinem Sunset Wing Club steht im Sommer vor allem für eins: Viel Natur und Spaß am See und die Idee eines „bewohnbaren Erlebnisses“ in erster Reihe! Junior-Chefin Simone Gastberger

Dort, wo John Travolta für die scalaria Living Legends of Aviation Awards mit dem Helikopter einfliegt und bekannte Gesichter aus Sport und Gesellschaft sich regelmäßig ein Stelldichein geben, können in diesem Sommer auch Individualtouristen Urlaub machen.

Vom 25. Juni bis 30. August 2020 ist in der Form erstmals möglich, an der ersten Adresse am Wolfgangsee entspannte Sommertage zu verbringen und das scalaria-Feeling live zu erleben: Das sonst für spektakuläre Produktpräsentationen und erstklassige Businessveranstaltungen gebuchte Eventresort öffnet seine Pforten für Urlaubsreisende.

Lifestyle pur am Wolfgangsee – scalaria Feeling erleben

14 verschiedene Zimmerkategorien, sowie das ausgezeichnete Frühstück, Live Buffet bis 12:00 Uhr und der täglich wechselnde „Sunset Wing Smoothie Cocktail“ am Strand erfüllen auch die anspruchsvollsten kulinarischen Wünsche. Die scalaria präsentiert sich als das Sommer-Hideaway perfekt für einen Kurzurlaub übers Wochenende oder den gesamten Sommerurlaub 2020.

Superior Lake View Deluxe-Zimmer mit maximalem Seeblick

Eines der scalaria-Lieblinge, das „Budget Lake View Standard Zimmer“, bietet schon für ein kleineres Budget (ab 190,00 Euro im Doppelzimmer) maximalen Seeblick und Komfort. Ein Urlaub mit Kindern wird im „Superior Lake View Deluxe“-Zimmer mit bequemer Schlafcouch zum Wohlfühlerlebnis für die ganze Familie. Wer es etwas extravaganter mag, der wird zum Premium-Member in den neuen „Sunset Wing Lake View“ Rooms und Suiten. Für einen unbeschwerten Aufenthalt sorgt hier unter anderem der „adults only“ scalaria Private Beach direkt am kristallklaren Wolfgangsee.

scalaria beach zum Entspannen & Active-Packages mit 360 Grad scalaria-Service

Auf dem smart durchdachten Gelände der scalaria finden Gäste ausreichend Platz. Der weitläufige scalaria beach gewährleistet direkten See-Zugang und viel Raum für angenehme Entfaltung und Erholungsfreuden. Und wenn‘s im Urlaub mehr Action sein darf, präsentiert die scalaria wohldurchdachte Packages: Von geführten Wanderungen und Mountainbike-Touren durchs idyllische Salzkammergut, Segeln vor der Falkensteinwand, Wasserski oder Stand Up Paddle Adventures bis zu Healing Yoga in den Morgenstunden gibt es die verschiedensten Sportaktivitäten mit professionellen Guides aus der Region zum Austoben.

Event-Shows für Urlaubsgäste am scalaria beach

Den Sommertag gebührend ausklingen lässt es sich dann am besten mit einem kühlen Drink auf der großen Sonnenterrasse mit uneingeschränktem Seeblick. Zu besonderen Anlässen wird ein Auszug aus der „Visions of Water“-Aufführung gezeigt – Wasserspiele direkt vor der Haustüre vor dem traumhaften Salzkammergut-Panorama.

Tipp: Besonders Schnellentschlossene kommen mit den „Sunset Wing Early Bird“ Spezialangeboten in den Genuss von Top-Preisen (-10%) und Zusatzleistungen wie zum Beispiel einer „Private Sauna“ bei einem Aufenthalt Sonntag – Donnerstag.

Preisvorteil bei den Suiten: Ab 3 Nächten gibt es 1 Nacht kostenfrei dazu. Wer direkt über die Homepage bucht, erhält 10% Rabatt.

Zeitraum für das Angebot: 25. Juni – 30. August 2020

Alle Informationen & Buchung unter: www.sunsetwing.org

scalaria | sunset wing club – see1 – 5360 St. Wolfgang

Foto und Text Honorarfrei Copyright scalaria.

Rückfragen & Kontakt:

dieJÄGER.eU | DI Daniela Jäger



Mobil: +43 - 664 45 05 447

E-Mail: d.jaeger @ diejaeger.at