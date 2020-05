Wohnungsübergabe in Schwechat, Brauhausstraße 8

Die Stadtgemeinde Schwechat und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H. übergaben 91 geförderte Wohnungen an die neuen MieterInnen

Berndorf (OTS) - In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat Landesrat Martin Eichtinger, am 18. Mai 2020, im Beisein von Bürgermeisterin Karin Baier, aufgrund der COVID-19 Maßnahmen in einem symbolischen Akt, die von der Gewog „Arthur Krupp“ errichtete und durch das Land Niederösterreich geförderte Wohnhausanlage an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben.

„ Der gemeinnützige Wohnbau löst in Niederösterreich ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro aus und sichert 30.000 Jobs im Land. Deshalb hat das Land Niederösterreich ein 200 Millionen Euro Maßnahmenpaket für den Wohnbau bewilligt, damit neuer leistbarer Wohnraum geschaffen und bestehender saniert werden kann “, so Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger.

Der zweite Bauabschnitt der Wohnhausanlage in der Brauhausstraße 8, umfasst 91 geförderte 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen in Größen zwischen ca. 55 und 93 m², die sich durch gediegene Grundrisse und eine optimale Nutzung der vorhandenen Flächen ebenso auszeichnen, sowie durch zahlreiche Ausstattungsdetails, z. B.:

Pool, Fitnessraum und Saunaanlage im 6. Obergeschoß von Stiege 5

bezugsfertige Ausführung aller Wohnungen

„digitaler Hausmeister“

Niedrigenergiestandard (ca. 21 kWh/m² a)

überwiegend begrünte Flachdächer

biogene Fernwärme für Heizung und Warmwasser

Aufzug

Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum

345 PKW-Abstellplätze in der Tiefgarage (für die gesamte Wohnhausanlage)

Kinderspielplatz

Waschküche und Trockenraum sowie

ein Kellerabteil pro Wohnung.



Die Gesamtbaukosten für diesen zweiten Bauabschnitt betragen ca. 14,9 Millionen Euro. Die Miete beträgt inklusive Betriebskosten, Rücklagen und Steuern durchschnittlich nur € 7,88/m² Nutzfläche/Monat.

