Wennst mitm Range Rover Hybrid ham kummst: Ehemaliges Auto von Christopher Seiler / „Seiler und Speer“ auf willhaben angeboten

Range Rover Sport V6 mit musikalischem Vorbesitzer zu haben

Wien (OTS) - „Seiler und Speer“-Fans mit Vorliebe für kraftvolle Autos finden auf willhaben derzeit ein ganz besonderes Angebot: Den Range Rover Sport V6 (292 PS) von Austro-Sänger Christopher Seiler.

Gut möglich, dass Christopher Seiler in diesem Diesel-Hybrid ein herzhaftes „Ala bin“, „Ham kummst“ oder „Herr Inspektor“ geträllert hat, während er damit durch Österreich tourte. Der prominente Vorbesitzer war gemeinsam mit seinem Band-Kollegen Bernhard Speer in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Gold- und Platin-Auszeichnungen jedenfalls höchst erfolgreich unterwegs.



Das schwarze Schmuckstück mit 88.500 km wird nun von BP-Automobile aus Neunkirchen in Niederösterreich angeboten und glänzt laut Anzeige mit vielen Extras, darunter Panoramadach und Lederausstattung. Als Verkaufspreis werden 46.990 € angegeben.



> Zur Anzeige auf willhaben

