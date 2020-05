Glemser Technologies und Arria NLG kündigen strategische Partnerschaft an

New York (ots/PRNewswire) - Gemeinsam beschleunigen sie die Fähigkeit ihrer Pharmakunden, lebensrettende Medikamente durch die Automatisierung der Erstellung medizinischer und regulatorischer Berichte auf den Markt zu bringen

Arria NLG, führender Anbieter von Natural Language Generation (NLG)-Technologie, kündigte heute die Zusammenarbeit mit Glemser Technologies an, um skalierbare Automatisierungslösungen und größere Effizienz für Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie bereitzustellen. Glemser wird seine globale biowissenschaftliche Praxis mit einer Lösung zur Erzeugung natürlicher Sprache auf der Basis von Arria-Technologien ergänzen.

"Die Partnerschaft mit Arria war die naheliegende Wahl, um es unseren Kunden zu ermöglichen, die Erstellung medizinischer und regulatorischer Berichte zu automatisieren", so Ray Glemser, CEO. "Mit NLG können Unternehmen erheblich Zeit und Geld sparen und gleichzeitig Skalierbarkeit und Effizienz erhöhen. Die bahnbrechende Technologie von Arria wird die Art und Weise ändern, wie unsere Kunden lebensrettende Medikamente auf den Markt bringen."

Seit mehr als 30 Jahren betreut Glemser Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften durch Sicherstellung der Produktqualität, Vereinfachung der gesetzlichen Compliance und Steigerung der betrieblichen Effizienz. Glemser versteht die einzigartigen Herausforderungen, denen sich Pharmaunternehmen stellen müssen. Ein Medikament auf den Markt zu bringen kann ein schwieriger, kostspieliger und langwieriger Prozess sein. Pharmaunternehmen müssen Aufsichtsbehörden, Regierungen und Verbrauchern regelmäßig über die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln Bericht erstatten. Sie stehen ständig unter Druck, für mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Innovation in ihrem Arzneimittelentwicklungsprozess zu sorgen und gleichzeitig die Budgets einzuhalten. Mit dem strategischen Einsatz von Technologie hilft Glemser seinen Kunden, diesen Prozess zu modernisieren.

Die Automatisierung einiger der zeitaufwändigsten Berichte, wie z. B. Clinical Safety Reports (CSRs), Compliance-Berichte, Berichte zur Aufdeckung unerwünschter Ereignisse und andere aufsichtsrechtliche Berichte, verhilft Unternehmen zu Kosteneinsparungen und befreit Medizinjournalisten von einer mühsamen Arbeit, die am anfälligsten für menschliche Fehler ist. Eine schnellere Berichterstattung bedeutet, dass Meldungen an die Aufsichtsbehörden beschleunigt werden. Eine verbesserte Genauigkeit zu Beginn des Berichterstattungsprozesses führt zu einer genaueren Einhaltung der Vorschriften und zu schnelleren behördlichen Genehmigungen.

"Im Hinblick auf die heutigen Weltereignisse befinden wir uns in einem entscheidenden Moment, in dem die Fähigkeit der Pharmaunternehmen, ihre Effizienz zu steigern und schneller auf den Markt zu kommen, wichtiger ist denn je", so Sharon Daniels, CEO von Arria. "Unsere Zusammenarbeit mit Glemser beschleunigt die Entscheidungsfindung und das Gewinnen von Erkenntnissen für diejenigen Unternehmen, die Patienten lebensrettende Behandlungen schneller zur Verfügung stellen möchten."

