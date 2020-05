QPS baut seine Kapazitäten zur UPLC-HRMS Quantifizierung weiter aus, um die Entwicklung von Gen-Therapien und Proteinwirkstoffen zu unterstützen

Newark, Delaware (ots/PRNewswire) - QPS, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Wirkstoffentdeckung betreibt sowie präklinische und klinische Forschungsdienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet, legt seinen Fokus derzeit verstärkt auf die qualitative und quantitative Bioanalytik von Biotherapeutika. QPS kündigt die Erweiterung und Modernisierung der verfügbaren hochauflösenden Massenspektrometer (High-Resolution Mass Spectrometers, HRMS) an, wobei drei neue TripleTOF®-HRMS-Systeme für GLP-konforme Quantifizierungen hinzugefügt werden - zwei davon in der Anlage in Delaware am Standort Newark und eine im chinesischen Labor in Suzhou. Im Rahmen dieser Erweiterung hat QPS Larry Mallis, Ph.D., Leiter der Bioanalytik, eingestellt, um das aus den Bereichen Biotherapeutika und Biomarker neu zusammengestellte Quantifizierungsteam in Delaware für Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS) zu leiten.

Die QPS-Anlage in Newark, Delaware, verfügt mittlerweile über vier hochauflösende Massenspektrometer: zwei 6600+, ein 6600 und ein 5600. Alle Geräte werden unter Einhaltung der Standards einer "Guten Laborpraxis" (Good Laboratory Practice, GLP) für Quantifizierungen und für die Identifikation von Metaboliten eingesetzt.

"QPS verfolgt schon eine Weile sehr genau die Entwicklung am Markt und wir engagieren uns dafür, dass wir auf den Bedarf unserer Kunden reagieren können, indem wir vier unserer fünf TripleTOF®-Systeme für Ultra-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Hochauflösende Massenspektrometrie (Ultra-Performance Liquid Chromatography-High-Resolution Mass Spectrometry, UPLC-HRMS) für die Quantifizierung von Oligonukleotiden und intakten Proteinen bereitstellen", sagte John Kolman, Vice President und Global Head des Bereichs Translational Medicine von QPS LLC.

"Dieser Ausbau der Kapazitäten und Fähigkeiten findet für QPS in China in einem entscheidenden Moment statt, weil wir unsere jetzt schon über zwei Jahrzehnte laufenden Bemühungen zur Unterstützung der Pharmabranche bei der Entwicklung antiviraler Behandlungsmittel und/oder Impfstoffen fortsetzen. Dies hier hat im Hinblick auf die neuen Sorgen des öffentlichen Gesundheitswesens aufgrund des neuartigen Coronavirus' enorm an Bedeutung gewonnen", so Yondong Zhu, Vice President und Leiter der Bioanalytical Services bei QPS China.

Während seiner Karriere arbeitete Larry Mallis, Ph.D., Leiter des neu zusammengestellten Teams in Newark, Delaware, bevor er in die Auftragsforschung wechselte, in erster Linie in der Pharma-Industrie (bei BMS, Wyeth und Merck). In seinem jetzigen Betätigungsfeld war er zuletzt als Leiter des Bereichs Bioanalytical Operations am Lovelace Biomedical Research Institute tätig. Die neue Gruppe verfügt ab sofort über sämtliche, für PK/PD-Bioanalytik benötigten LC-MS- und anderen Chromatographie-Technologien, um Kunden bei der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung für seltene Krankheiten zu unterstützen. Die Expertise dieser Gruppe besteht in der Quantifizierung von Oligonukleotiden, Peptiden, intakten Proteinen und stark hydrophilen Metabolit-Biomarker mit einer geringen Molekülmasse mithilfe von UPLC-HRMS oder durch Immunaffinitäts-UPLC-MS/MS (Tandem-Massenspektrometrie) oder durch Hybridisierungs-LC-Fluoreszenz.

