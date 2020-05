BG Luftfahrt zu KV-Laudamotion: Entscheidung wurde klar für Jobs getroffen

Absoluter Jobverlust nicht vertretbar

Wien (OTS) - „Wir haben in der derzeitigen Situation nur die Wahl, nämlich eine Entscheidung für Jobs am heimischen Flugstandort zu treffen. Und wir haben eine Verantwortung, nämlich Jobs zu sichern, in Zeiten, in denen der Arbeitsmarkt aufgrund der Corona-Krise unter Druck ist. Die Alternative wäre, die Basis Wien aufzugeben“, sagte heute, Dienstag, der Geschäftsführer der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Manfred Handerek. Die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Laudamotion hat die Bedingungen des neuen Kollektivvertrages akzeptiert „im Wissen, dass andernfalls der absolute Jobverlust droht“.

„Vor diesem Hintergrund wäre es nicht vertretbar, wenn nicht alle Möglichkeiten genützt werden, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten und den Standort zu stützen. In diesem Sinne ist das die einzig richtige Entscheidung und die vida sollte ihren eigenen Mitgliedern den Verbleib im Unternehmen ermöglichen“, so Handerek abschließend.(PWK212/us)

