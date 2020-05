Grüne Hietzing/Groh: Hietzing braucht Begegnungszone in der Altgasse

Wien (OTS) - Heute wurden die 22 coolen Straßen für ganz Wien vorgestellt. „Leider kam es in Hietzing zu keiner Einigung mit der Bezirksvorstehung für eine temporäre oder dauerhafte coole Straße. Damit die HietzingerInnen auch von den Vorteilen einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Straße profitieren, wollen wir erneut auf unsere langjährige Forderung hinweisen, in der Altgasse eine Begegnungszone zu errichten“, so der Klubobmann der Grünen Hietzing, Alexander Groh. Diese Gasse im zentralen Herz von Hietzing wäre der ideale Ort für eine Begegnungszone mit mehr Grün und Aufenthaltsqualität. Eine Begegnungszone in der Altgasse wurde aber leider viele Jahre von schwarz und blau im Bezirk abgelehnt", so Groh. Auch der Wolfrathplatz in Ober St. Veit wäre eine Möglichkeit für eine Begegnungszone."

Hietzing ist zwar ein Bezirk mit vielen Grünflächen, aber es gibt auch Bezirksteile, die von der Hitze stärker betroffen sind. Hietzing darf sich der Verantwortung für aktiven Klimaschutz nicht entziehen“, so Groh abschließend.







