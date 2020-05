Doppelsieg für die Motorrad-Versicherungen von Zurich Connect und Zurich

Wien (OTS) - Die Motorrad-Versicherungen der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft setzen sich an die Spitze eines unabhängigen Produkt- und Service-Vergleichs. In den Test sind Untersuchungen in drei Kategorien eingeflossen.

In der warmen Jahreszeit nützen viele gerne ihr Zweirad. Um sicher unterwegs zu sein, kommt es auch auf den richtigen Versicherungsschutz an. Die Angebote der Motorrad-Versicherungen der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft sind derzeit die besten am Markt: Das bestätigt eine Studie des unabhängigen Instituts ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Die Marken Zurich Connect und Zurich belegen in diesem Vergleich Rang 1 und 2.

Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes von Zurich: „Individuelle Mobilität ist gerade jetzt für viele besonders wichtig. Österreichs Biker finden bei uns den besten Schutz. Wir freuen uns über den Doppelsieg für Zurich Connect und Zurich bei der Studie über Motorradversicherungen von ÖGVS."

ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien hat zwölf Anbieter für Motorrad-Versicherungen auf das beste Verhältnis von Prämie, Tarifleistungen und Servicequalität getestet. Zurich Connect und Zurich führen mit deutlichem Abstand das Feld an. In das Gesamturteil des Tests fließen Ergebnisse aus drei Kategorien ein: Tarife, Transparenz und Komfort sowie Kundendienst.

Zurich Connect ist Testsieger, Zurich auf Platz 2

Zurich Connect erreicht den Gesamtsieg und erfüllte insgesamt die Kriterien am besten. Die Produkte der Marke Zurich liegen knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Als Testsieger überzeugte Zurich Connect mit der höchsten Transparenz und dem höchsten Komfort bei der Nutzung der Website sowie herausragenden Bewertungen im Bereich Tarife. Zurich punktete mit den besten Tarifen und einer guten Website.

Möller: „Mein persönlicher Tipp an alle Motorradfahrer: Achten Sie auf Ihre Sicherheit, gerade in Zeiten wie diesen."

Informationen zur Studie sind unter https://www.qualitaetstest.at/tests/motorradversicherer-2020/ abrufbar.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 215 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen. Rund 1.300 Mitarbeitende setzen sich tagtäglich für das Wohl von 725.000 Kundinnen und Kunden ein. Als vielfach ausgezeichnetes Unternehmen bietet Zurich Österreich Produkte und Services im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung an. In den Unternehmenswerten sind Diversität, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit fest verankert. Zurich Österreich führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

