ORF III am Mittwoch und zu Christi Himmelfahrt: Auftakt für mehrtägigen Western-Schwerpunkt

Außerdem: Premieren-Doppel „Bauernleben im Pongau und Pinzgau“ und „Der unheimliche Untersberg“, zweimal Gottesdienst live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 20. Mai 2020, und zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, dem 21. Mai, einen „Wild Wild West“-Schwerpunkt, der noch bis Sonntag, 24. Mai, fortgesetzt wird. Zu sehen sind u. a. die legendären Filmklassiker „Rio Grande“ und „Der Teufelshauptmann“ mit John Wayne, Robert Redfords Dokureihe „Der Wilde Westen – Die wahre Geschichte“ sowie – zum Auftakt – Fred Zinnemanns „High Noon – Zwölf Uhr mittags“.

Mittwoch, 20. Mai

Mit dem „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“ (8.00 Uhr) startet ORF III das Programm am Mittwoch. Im Hauptabend erkunden die ORF-III-Formate „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ die traditionelle Lebensweise im Salzburger Land, beginnend mit der ORF-III-Neuproduktion „Bauernleben im Pongau und Pinzgau“ (20.15 Uhr) von Lukas Dallinger und Katharina Hochhold. Im Pinzgau und in Pongau sind die Dinge noch so, wie sie einmal waren. Je höher die Lage und je schwieriger das Terrain, umso weniger hat die Modernisierung Einzug gehalten. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Das Pflanzen und Ziehen von Obst und Gemüse ist in dieser Seehöhe nicht einfach. Es braucht viel Vorwissen, um bei diesem Klima der Natur Fruchtertrag abzuringen. Beeindruckende Naturschauplätze Salzburgs erkundet danach „Land der Berge“ mit der Neuproduktion „Der unheimliche Untersberg“ (21.05 Uhr) von Romy Seidl. Das hochalpine Massiv mit 1.800 Metern am Rande der Landeshauptstadt zählt zu den gefährlichsten Bergen der Ost-Alpen. In den vergangenen 100 Jahren sind mindestens 40 Menschen am Salzburger Untersberg verschwunden und nie mehr aufgetaucht. Die freiwilligen Bergretter sowie die Alpinpolizisten müssen oft zu gefährlichen Suchaktionen ausrücken, können aber glücklicherweise häufig Rettungen verzeichnen. Barbara Puskas widmet sich in der anschließenden Doku „Naturjuwel Salzburg“ (21.55 Uhr) wieder der romantischen Seite des Bundeslandes.

Zum Auftakt des insgesamt fünftägigen Western-Schwerpunkts zeigt ORF III um 22.25 Uhr Fred Zinnemanns Oscar-gekrönten Schwarweißfilm „High Noon – Zwölf Uhr mittags“ aus dem Jahr 1952. Will Kane (Gary Cooper), verdienstvoller und beliebter Town Marshal der Kleinstadt Hadleyville, hat gerade die Quäkerin Amy (Grace Kelly) geheiratet und ihr zuliebe seinen Posten aufgegeben. Da erhält er die Nachricht, dass der Bandit Frank Miller (Ian MacDonald), den Kane fünf Jahre zuvor ins Gefängnis gebracht hatte, nach seiner Begnadigung mit dem Zug um zwölf Uhr mittags – um High Noon – in die Stadt kommen werde, um sich zu rächen.

Christi Himmelfahrt, 21. Mai

„Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ widmet sich am Donnerstag um 9.00 Uhr der Bedeutung von Christi Himmelfahrt. Um 10.00 Uhr überträgt ORF III den „Ökumenischen Gottesdienst aus dem Pfarrgarten der katholischen Kirche in Schwechat“ live, bevor um 11.05 Uhr der Western-Schwerpunkt mit der Doku „Geniale Rivalen – Schusswaffen:

Colt gegen Wesson“ fortgesetzt wird. Ab 11.50 Uhr zeigt ORF III insgesamt acht Ausgaben von Robert Redfords Dokumenarreihe „Der Wilde Westen – Die wahre Geschichte“. Darin wird die authentische und konfliktreiche Historie der Besiedelung der nordamerikanischen Prärie rekonstruiert. Außerdem beleuchtet die Produktion den legendären Konflikt zwischen den amerikanischen Streitkräften und dem Volk der Sioux, der durch die Gallionsfiguren Colonel George Custer und die Häuptlinge Crazy Horse und Sitting Bull verkörpert wurde.

Um 18.20 Uhr treffen in „Rivalen unter der Sonne“ Charles Bronson, Toshirō Mifune und Alain Delon aufeinander. In Terence Youngs Western-Klassiker aus dem Jahr 1971 erbeuten Banditen bei einem Zugüberfall ein wertvolles Samurai-Schwert – ein Geschenk des Kaisers an den Präsidenten. Der japanische Botschafter beauftragt Samurai Kuroda (Toshirō Mifune), das Schwert innerhalb von sieben Tagen zurückzuholen, doch schon bald kommt es zum Showdown. Schauspiellegende John Wayne ist anschließend in zwei Filmklassikern von Regisseur John Ford zu erleben: Mit „Rio Grande“ (20.15 Uhr) schloss Ford 1950 seine Kavallerietrilogie ab. Kathleen (Maureen O'Hara) lebt getrennt von ihrem Mann, dem Lieutenant Kirby Yorke (John Wayne). Ihr gemeinsamer Sohn (Claude Jarman jr.) tritt in Yorkes Garnison ein, um gegen die Indianer zu kämpfen. Kathleen versucht vergeblich, ihren Sohn davon abzuhalten, ohne sich jedoch mit ihrem Mann zu versöhnen. Erst seine Strafversetzung nach London macht dies möglich. Um 22.00 Uhr folgt der zweite Teil der Trilogie „Der Teufelshauptmann“. Nathan Brittles (John Wayne) ist ein gealterter Offizier in einem kleinen Fort im Westen der USA. Kurz vor seiner Pensionierung bekommt er den Auftrag, zwei Frauen zu einer Postkutschenstation zu begleiten. Bei seiner Ankunft muss er jedoch feststellen, dass diese von den Indianern völlig verwüstet wurde. Der Film aus dem Jahr 1949 zählt bis heute zu den bekanntesten Klassikern des US-amerikanischen Western-Genres.

