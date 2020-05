Pensionistenverband Österreichs trauert um Dr. Gerhard Leitner

Vertreter des Pensionistenverbandes im Bundesrat heute früh verstorben

Wien (OTS) - Tief betroffen machte die Nachricht vom heutigen Ableben von Dr. Gerhard Leitner den Pensionistenverband Österreichs (PVÖ). „Wir verlieren mit Dr. Gerhard Leitner einen engagierten Funktionär des Pensionistenverbandes in Kärnten und einen starken Vertreter der älteren Generation im Bundesrat“, erklärte Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka.

Dr. Gerhard Leitner vertrat seit April 2018 das Bundesland Kärnten und die ältere Generation in der Länderkammer des Parlaments. Im Pensionistenverband war Leitner Bezirksvorsitzender der großen Bezirksorganisation in Klagenfurt und nicht nur dort überaus aktiv und beliebt. Auch in der PVÖ-Landesorganisation gehörte Leitner dem Führungsteam an und war immer wieder auch bei Sitzungen, Tagungen und Konferenzen des Pensionistenverbandes auf Bundesebene aktiv.

Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka, Generalsekretär Andreas Wohlmuth und Geschäftsführerin Mag. Gerlinde Zehetner werden Dr. Gerhard Leitner stets gedenken und sprechen der Familie ihr tief empfundenes Beileid aus.

