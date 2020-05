„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 20. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien lädt am Mittwoch, dem 20. Mai 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 wieder zu einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“: Als Gast begrüßt er diesmal den Kabarettisten Andreas Vitásek. Weiters enthüllt Klien das geheime Tagebuch von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und widmet sich dem Konflikt in Syrien.

Nur langsam normalisiert sich das öffentliche Leben in Österreich wieder. Andreas Vitásek analysiert die aktuelle Lage von Politik, Kunst und – nicht zu vergessen – Fußball. Danach liefert Peter Klien exklusive Einblicke in das geheime Tagebuch des Gesundheitsministers Rudolf Anschober, der sich schon nach wenigen Wochen im Amt einer nie dagewesenen Herausforderung stellen musste. Aber was ging da in ihm persönlich vor? Wie erlebte er die Krise ganz privat? Außerdem thematisiert „Gute Nacht Österreich“ einen seit Jahren andauernden Konflikt mit Auswirkungen auf die Weltpolitik – den Krieg in Syrien.

