Welt-MS-Tag am 30. Mai: Gemeinsam stärker als Multiple Sklerose

Der Welt-MS-Tag 2020 steht unter dem Motto #MiteinanderStark. Gemeinsam sind wir stärker als Multiple Sklerose

Wien (OTS) - Rund um den Welt-MS-Tag am 30. Mai 2020 lenkt die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft | ÖMSG die Aufmerksamkeit auf die Situation von Menschen mit Multipler Sklerose (MS). In diesem vom Corona-Virus geprägten Jahr steht der Welt-MS-Tag unter dem Motto #MiteinanderStark!

Allein zu Haus? Wir bleiben in Verbindung

In Österreich leben mehr als 13.500 Menschen mit der noch unheilbaren chronischen Erkrankung Multiple Sklerose, in Europa sind rund 700.000 Personen von der häufigsten Erkrankung des zentralen Nervensystems im jungen Erwachsenenalter betroffen. Viele von ihnen können derzeit aufgrund der COVID-19-Pandemie ihr Zuhause nicht verlassen, ihre Kontakte nach außen sind auf soziale Netzwerke beschränkt. Umso dringender benötigen MS-Erkrankte und ihre Angehörigen in dieser Zeit fachkundige Informationen und ein Sprachrohr für ihre Anliegen.

Der Welt-MS-Tag 2020 verbindet

Um Wege aufzuzeigen, wie Verbindungen erhalten oder aufgebaut werden können, inittiert und unterstützt die ÖMSG Projekte und Initiativen, die MS-Betroffenen helfen, in der Gemeinschaft neue Kraft zu tanken: Virtuelle Meeting von Selbsthilfegruppen, Online-Physiotherapiegruppen, Online-Workshops, Info-Videos und Webinare.

Für Fragen rund um das Leben mit MS stehen von Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr die Expertinnen der österreichweiten MS-Hotline 0800 311 340 zur Verfügung.

Mit dem Herzen dabei: Ein Symbol – 1000 Gesichter



Zeigen Sie Herz: Mit dem Herz-Symbol in Gestalt einer Menschenmenge oder als mit den Händen geformte Geste wird zu Solidarität mit MS-Erkrankten aufgerufen. Mit vereinten Kräften schaffen wir Verbindungen, die MS-Betroffenen den Rücken stärken.



In einem Wettbewerb wird nach der überzeugendsten Umsetzung des Mottos #MiteinanderStark gesucht. Ob in Bild, Text, Film, Aktion, Musik, Tanz, Theater oder als Flashmob: Die Gestaltung bleibt der Fantasie der Teilnehmenden überlassen. Alle Einreichungen werden auf der Website www.weltmstag.at, der Facebook-Seite www.facebook.com/weltmstag und der Instagram-Seite www.instagram.com/weltmstag präsentiert. Der einfallsreichste, verrückteste, schönste … Beitrag wird im MS-Beratungszentrum in Wien ausgestellt!

Die MS-Community freut sich auf kreative Beiträge. Das Herz ist dabei das verbindende Symbol. Vorschläge senden Sie bitte an kerstin.huber-eibl@oemsg.at, Einsendeschluss ist der 25. Mai 2020



