„Gletschermaus“ bei „Was gibt es Neues?“ am 22. Mai in ORF 1

Mit Lainer, Marold, Sarsam, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Zum „Tag der biologischen Vielfalt“ hat sich Oliver Baier diesmal besonders unterschiedliche Kabarettistinnen und Kabarettisten in die neue Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 22. Mai 2020, um 22.10 Uhr in ORF 1 eingeladen: Günther Lainer, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Thomas Maurer und Viktor Gernot grübeln über Begriffe wie die „Gletschermaus“. Die Promifrage stellt diesmal und in den kommenden Wochen Fußball-Legende Herbert Prohaska. Statt Kommentaren zur Fußball-EM will er die Herkunft bestimmter Redewendungen erfragen. Woher kommt zum Beispiel „einen Frosch im Hals haben“?

