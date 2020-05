Huobi und eine von den Vereinten Nationen sanktionierte NGO starten gemeinsame COVID-19-Benefizaktion

Singapur (ots/PRNewswire) - Huobi Charity und Finance Center for South-South Cooperation wollen 143.000 US-Dollar an Krypto-Spenden sammeln, um Afrika, Südostasien und Lateinamerika mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen

Huobi Charity, der philanthropische Zweig und Blockchain-basierte Charity-Plattform der Huobi Group, kündigte heute eine gemeinsame Initiative mit der Finance Center for South-South Cooperation (FCSSC) an, einer gemeinnützigen internationalen Organisation, die Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) hat. Um die Coronavirus-Hilfsmaßnahmen in South-South-Ländern zu unterstützen, hat Huobi in Zusammenarbeit mit FCSSC eine auf 15 Tage angelegte Benefizaktion gestartet, um 143.000 US-Dollar in Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Huobi Token (HT), Tether (USDT) und HUSD zu sammeln.

Die neue Kampagne wird gestartet, da es inzwischen mehr als 4 Millionen bestätigte Coronavirus-Fälle gibt. In vielen der sogenannten "South-South-Länder", ein Begriff, der sich auf hauptsächlich in der südlichen Hemisphäre gelegene Entwicklungsländer in Afrika, Südostasien und Lateinamerika bezieht, ist die Bevölkerung besonders gefährdet. Die relativ fragile Gesundheitsinfrastruktur in der Region stellt ein ernstes Problem dar, während sich die Pandemie ausbreitet und die für den Zustrom von COVID-19-Fällen schlecht gerüstete Gesundheitsversorgung in den ländlichen Gebieten überlastet ist.

"Die Coronavirus-Epidemie ist zu einem weltweiten Problem geworden und muss von allen Ländern angegangen werden", erklärte Wu Zhong, Director General der FCSSC. "Es ist ein sinnvoller und erforschenswerter Ansatz, die Blockchain-Technologie für die internationale Zusammenarbeit und Überwachung des Gemeinwohls einzusetzen".

Durch die Zusammenarbeit mit FCSSC will Huobi dringend benötigte medizinische Hilfsgüter und persönliche Schutzausrüstung (PPP) für das an vorderster Front tätige medizinische Personal und die Menschen in Ländern bereitstellen, die nicht über ausreichende medizinische Ressourcen zur Bekämpfung der Pandemie verfügen. Die Benefizaktion zielt darauf ab, genügend Mittel für die Lieferung von 300.000 bis 500.000 Schutzmasken in die betroffenen Regionen aufzubringen.

Huobi ist bei den globalen Spendenbemühungen auf der grenzüberschreitenden Wohltätigkeitsplattform Bithelp führend. Zum Auftakt der Benefizaktion hat Huobi 17.711 HT im Wert von rund 69.000 US-Dollar gespendet - nahezu die Hälfte der angestrebten Spendensumme, und Huobi wird in der kommenden Woche sein Netzwerk und seine Blockchain-Community nutzen, um den Rest aufzubringen. FCSSC wird operative und logistische Unterstützung leisten, um sicherzustellen, dass medizinische Hilfsgüter in die Gebiete und Regionen mit dem größten Bedarf verschickt werden.

"COVID-19 ist eine beispiellose Gesundheitskrise, die eine globale Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem Sektor erfordert", sagte Ciara Sun, Head of Global Business bei Huobi Group. "Als eine führende globale Institution im Bereich digitale Assets und Blockchain wollen wir unseren Teil beitragen und die Krypto- und Blockchain-Community für eine weltweite Aktion mobilisieren, die helfen kann, Tausende von Leben zu retten".

Die aktuelle Kampagne ist die bereits die dritte Initiative, die Huobi Charity seit seiner Gründung Anfang dieses Jahres durchführt. Während des Ausbruchs der Epidemie in Wuhan Ende Januar stellte Huobi 1,4 Millionen US-Dollar bereit, um Hunderttausende von medizinischen Schutzmasken, Schutzanzügen, Oximetern und anderen medizinischen Hilfsgütern zu beschaffen und an über 135 Krankenhäuser und kommunale Gesundheitszentren in den betroffenen Gebieten zu spenden. Im vergangenen Monat spendete Huobi 50.000 US-Dollar an die Association of Economic, Social and Cultural Cooperation für den Kauf und die Verteilung von medizinischem Material an Krankenhäuser in Indonesien.

Informationen zur Huobi Group

Die Huobi Group, die aus zahlreichen vor- und nachgelagerten Unternehmen besteht, ist ein führendes globales Blockchain-Unternehmen. Die 2013 von Leon Li gegründete Huobi Global Exchange des Unternehmens hat einen kumulierten Umsatz von über 3 Billionen US-Dollar. Huobi ist stolz darauf, einen sicheren, geschützten und komfortablen Handel mit Kryptowährungen sowie Asset-Managementdienste für Millionen von Nutzern in mehr als 170 Ländern bereitzustellen.

Informationen zur Finance Center for South-South Cooperation

Die Finance Center for South-South Cooperation (FCSSC) ist eine gemeinnützige internationale Organisation, die im April 2014 in Hongkong registriert und gegründet wurde, und seit 2017 besonderen Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen hat. Die FCSSC ist ein umfassender internationaler Hub für Regierungen, internationale Organisationen und den Privatsektor, und dient der Förderung und Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung in den Ländern des Globalen Südens.

