styria digital one erweitert Netzwerk mit FitundGesund.at & GuteKueche.at

Mehr als 2,6 Mio. österreichische Genuss- & Kulinarik-Interessierte im „Cooking & Dining“-Umfeld des sd one Portfolios mit ihrer Werbebotschaft erreichbar

Wien (OTS) - Gesundheit, eine bewusste Lebensweise, Genuss und gesunde Ernährung sind so gefragte Themen wie nie. Das spiegeln auch die Zahlen des „Cooking & Dining“-Clusters der styria digital one wider, der bereits auf 44 Mio. Ad Impressions pro Monat kommt1. Mehr als 2,6 Mio. Interessierte können Werbetreibende dort erreichen. Das entspricht einer Nettoreichweite von 74,2% der österreichischen Internetnutzer2. Zwei erfolgreiche Portale in diesem Segment sind seit Anfang Mai 2020 nun neu im Portfolio der führenden Digitalvermarktungsgemeinschaft Österreichs styria digital one (sd one) vertreten: das österreichische Gourmetportal GuteKueche.at und das heimische Gesundheitsportal FitundGesund.at.

GuteKueche.at bietet über 45.000 kostenlose Koch-, Back- und Cocktailrezepte, Restauranttipps aus ganz Österreich, viele Informationen zu Wein und Winzern sowie eine große Gourmet-Community für Feinschmecker und Genießer. „Mit 17,2 Mio. Visits und 7,7 Mio. Unique Clients3 ist GuteKueche.at mit Abstand das größte und meistbesuchte Kulinarik-Portal in Österreich und mit 73% Frauenanteil auch die weiblichste Seite“, erklärt Geschäftsführer Martin Hörmann, der auch FitundGesund.at leitet. Die Kernzielgruppe sind Familien (84% der User leben in einem Mehrpersonenhaushalt) und Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren.

„FitundGesund.at ist der praktische Alltagsratgeber mit aktuellen Informationen zu den Themen Gesundheit, Wellness, Fitness, Ernährung und Diät sowie zu Familie, Liebe und Partnerschaft“, so Hörmann. „Ein spezieller Service des Portals sind die detaillierten Suchmöglichkeiten: So können Fachärzte, Therapeuten, Spitäler oder Apotheken in den verschiedenen Bundesländern durch einfache Eingabe gefunden werden“, ergänzt er. Sport- und Ernährungs-Interessierte finden zusätzlich individuelle Trainingspläne, eine Rezept-Datenbank mit speziellen Diätrezepten und eine Kalorientabelle mit den wichtigsten Nährwertangaben von über 500 Lebensmitteln.

Marion Stelzer-Zöchbauer, Prokuristin und Head of Media Sales der styria digital one, freut sich sehr über die Neuzugänge im sd one Netzwerk: „Mit FitundGesund.at und GuteKueche.at haben wir zwei heimische Top-Portale für unsere Vermarktungsgemeinschaft gewinnen können, die unser Portfolio perfekt ergänzen. Vor allem die Zielgruppen der Familien und Frauen in unserem Netzwerk konnten dadurch noch weiter wachsen.“

Und auch Martin Hörmann sieht die Zusammenarbeit als Win-Win-Situation: „Mit der styria digital one haben wir einen starken Partner in der Vermarktung gefunden, mit dem wir gemeinsam innovative Konzepte entwickeln und Werbung zu einer positiven Userexperience machen wollen!"

©Foto Marion Stelzer-Zöchbauer by Linda Dziacek

©Foto Martin Hörmann by GuteKueche.at

©Grafik by styria digital one

1 Quelle: smart adserver, QS 10-12/2019

2 Quelle: ÖWA Plus 2017-IV, Daten pro Monat, Interessierte (Kulinarik/ Rezepte) im sd one Netzwerk, Grundgesamtheit: Internetnutzer

3 Quelle: ÖWA April 2020

