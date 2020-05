Marcel Hirscher zeigt wie „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ aussehen kann

Sportstar bezwingt am 21. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 Himmelsleiter und feiert Gipfelsieg

Wien (OTS) - „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ stellt angesichts diverser Reisebeschränkungen am Donnerstag, dem 21. Mai 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 genau das in den Mittelpunkt und hat sich dafür einen Gastgeber gesucht, der nicht nur sein Debüt als ORF-Moderator feiert, sondern Österreich international jahrelang mit unvergleichlichem Erfolg repräsentiert hat: Marcel Hirscher.

Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger präsentiert dabei je zwei der schönsten Regionen jedes Bundeslandes, die in Zusammenarbeit mit den ORF-Landesstudios festgelegt wurden und auch von diesen porträtiert werden. Hirscher selbst ist dabei in seinem Heimatbundesland Salzburg unterwegs, plaudert mit Freundinnen und Freunden darüber, warum gerade in diesem Sommer der Urlaub in Österreich unvergesslich sein wird und stürzt sich dabei zu Wasser, Luft und Land mit viel Körpereinsatz in so manches Urlaubsabenteuer.

So bezwang Marcel Hirscher den 2.054 Meter hohen Donnerkogel, auf dessen Gipfel u. a. eine mehr als 40 Meter lange, spektakulär freischwebende „Himmelsleiter“ führt und durchquerte die Gegend rund um den Gosausee mit Kajak und Mountainbike. Begleitet wurde Hirscher beim Laufen von seinem Neufundländer Pumbaa. Und das alles unter der Regie des Sportler-erprobten Michael Kögler, der Hirscher erstmals nicht zwischen Torstangen in Szene setzte. Der Dreh mit Pumbaa war nach dem ersten Take auch schon abgeschlossen, denn der Hund beschloss, gleich darauf ein Bad im See zu nehmen …

Musikalisch begleiten die „Dancing Stars“-erprobten Monika Ballwein und Andreas Gabauer diesen Streifzug durch die faszinierende Landschafts- und Erholungsvielfalt mit den größten Hits in Rot-Weiß-Rot. Dazwischen blickt die Sendung auf die Geschichte der Sommerfrische in Österreich zurück.

Damit nicht genug Sommerfeeling: Rund um „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ im Hauptabend zeigt ORF 2 am 21. Mai von 9.05 bis 23.30 Uhr gleich einen ganzen „Sommer in Österreich“-Tag.

„Die Idee, die Bildschirmpräsenz und Authentizität des Marcel Hirscher auch nach Beendigung seiner aktiven Karriere für den ORF zu nutzen, das aber Abseits des Spitzensports, reifte bei mir bereits im letzten Jahr“, so ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer. „Dass es nun wirklich geklappt hat und Marcel sich mit derart großer Begeisterung in dieses Projekt stürzt, freut mich persönlich sehr und macht viel Freude auf die Sendung, die sich bestimmt auf das Publikum übertragen wird.“ Und: „Wenn uns die Welt für eine Zeit verwehrt ist, dann legen wir unseren Fokus einfach auf das was in Österreich möglich ist und zeigen, wie großartig auch das sein kann.“

Marcel Hirscher hat mit seiner Zusage nicht lange gezögert:

„Jahrelang gehörten Reisen im In- und Ausland zu meinem Arbeitsalltag, doch wenn ich ehrlich bin, habe ich nichts gesehen. Heute habe ich mehr Zeit zur freien Verfügung und diese nütze ich, um mir meine Umwelt tatsächlich bewusst anzusehen. Dabei durfte ich feststellen, dass das Schöne oft so nahe liegt. Als ich vom ORF gefragt worden bin, ob ich Host einer Sendung sein möchte, die in einer schwierigen Zeit genau diese Schönheit und Vielfalt in den Mittelpunkt rückt, habe ich mich entschlossen, diese neue Herausforderung anzunehmen.“

Und weiter: „Wer mich kennt weiß, dass ich mich gerne mit vollem Einsatz einbringe. Denn: Abenteuer kann man auch in Österreich erleben, dafür muss man nicht weit reisen. Meine Rolle dabei ist einfach: Ich will begeistern und so etwas gelingt nur, wenn ich selbst begeistert bin. Ich hoffe, die Zuseherinnen und Zuseher lassen sich davon anstecken.“ Und weiter: „Kameraerfahrung hab ich ja genug, und solange sie mir nicht auf den Kopf fallen, jagen sie mir keine Angst ein (lacht). Ich werde mich bestimmt nicht verstellen und genau so sein wie ich bin: neugierig, offen für Neues und bereit zu lernen.“

„Auch wenn das Sendungskorsett ‚nur‘ zwei Attraktionen pro Bundesland zulässt, so bin ich überzeugt davon, dass der Spirit dieser Produktion letztlich dem gesamten Tourismus in unserem Land helfen wird“, so Alexander Hofer. „Mein Dank gilt aber nicht nur dem neuen Kollegen Marcel Hirscher, sondern einmal mehr den ORF-Landesstudios sowie den Kollegen vom ORF-Sport, ohne die ein solches Projekt nicht möglich gewesen wäre.“

Und das sind die 18 „Urlaub in Rot-Weiß-Rot“-Ziele:

NIEDERÖSTERREICH

Alpenvorland im Mostviertel

&

Nationalpark Thayatal

VORARLBERG

Der Bodensee

&

Der Bregenzerwald

SALZBURG

Das Salzburger Salzkammergut

&

Der Pinzgau

STEIERMARK

Steirisches Weltkulturerbe (Graz und Gestüt Piber)

&

Das steirische Weinland

TIROL

Lienzer Dolomiten

&

Wilder Kaiser

WIEN

Wiener Stadtpark

&

Wiens historische Innenhöfe

KÄRNTEN

Der Wörthersee

&

Die Großglockner Hochalpenstraße

BURGENLAND

Der Seewinkel

&

Kellerstöckl Südburgenland

OBERÖSTERREICH

Das Mühlviertel

&

Pyhrn-Priel-Region

„Ein Sommer in Österreich“-Tag am 21. Mai von 9.05 bis 23.30 Uhr

Rund um „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ im Hauptabend spannt ORF 2 am 21. Mai von 9.05 bis 23.30 Uhr einen programmlichen Bogen, der heimatliches Sommerfeeling in allen neun Bundesländern in fiktionaler oder dokumentarischer Form verbreitet.

9.05 Uhr: Saison in Salzburg

10.45 Uhr: Ruf der Pferde (Tirol)

12.15 Uhr: Meine Ringstraße (Wien)

13.10 Uhr: Alles außer Liebe (Salzburg/Oberösterreich)

14.35 Uhr: Heimat zu verkaufen (Kärnten)

16.05 Uhr: Unterwegs in Österreich – Von der Alp auf den Tisch (Vorarlberg)

16.30 Uhr: Erlebnis Österreich – Eine kultige Landpartie (Burgenland)

17.35 Uhr: Musik am Ursprung – Musikergedenkstätten in Niederösterreich

18.05 Uhr: Aufgetischt – Im Mühlviertel (Oberösterreich)

19.56 Uhr: FeierAbend: Peter Simonischek – Ein Fest des Augenblicks (Steiermark/Kärnten)

22.00 Uhr: Dennstein & Schwarz – Sterben macht Erben (Steiermark/Oberösterreich)

23.30 Uhr: Schon wieder Henriette (Niederösterreich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at