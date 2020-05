Aviso: f.eh live im Talk: "New Motion"

Dr. Marlies Gruber (f.eh) und Mag. Christian Halbwachs (Bundes-Sport GmbH) diskutieren Veränderungen beim Sport- und Bewegungsverhalten der Menschen durch die Corona-Krise.

Wien (OTS) - Um mit namhaften Experten gesellschaftliche Veränderungen und Auswirkungen der Corona-Krise auf Ernährung, Gesundheit und Lebensstil zu diskutieren, hat das forum. ernährung heute (f.eh) die Veranstaltungsreihe "f.eh live im Talk" geschaffen. Am 20. Mai 2020 ab 16 Uhr spricht Dr. Marlies Gruber, Geschäftsführerin des f.eh, mit Mag. Christian Halbwachs von der Abteilung Breitensport der Bundes-Sport GmbH. Zum Thema "New Motion" widmen sie sich den Auswirkungen des Corona-Virus auf das Sport- und Bewegungsverhalten der Menschen und erörtern kurz- und langfristige Veränderungen sowie mögliche neue Trends.

Thema: New Motion

Datum: 20. Mai 2020, 16:00 Uhr

Um am Livestream teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung per Mail an Elisabeth Sperr (es@forum-ernaehrung.at) erforderlich. Die Teilnahme am Webinar ist jedoch kostenfrei.

Die Webinare stehen im Anschluss auf der Seite forum-ernaehrung.at/live-im-talk zur Nachschau.

