LLB Immo KAG verzeichnet 2019 Rekord: Transaktionen von EUR 270 Mio.

Immobilieninvestments sind in Covid19-Krise wichtiger Stabilitätsanker - Lars Fuhrmann neuer Sprecher der LLB Immo Geschäftsführung

Erstklassige Produkte entstehen nur mit dem richtigen Team. Daher haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche ausgewiesene Experten an Bord geholt und zuletzt auch das Management weiter gestärkt Mag. Harald Friedrich - stv. Vorstandsvorsitzender, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG 1/4

Im Rahmen unseres aktiven Asset Managements nutzen wir aktuell jedes Mietergespräch, um für Mietstundungen oder Mietreduktionen im Gegenzug die Mietvertragslaufzeiten zu verlängern. Dies hilft dem Mieter kurzfristig über Liquiditätsengpässe hinweg und sichert den Anlegern langfristig stabile Zahlungsströme Michael Schoppe, MSc - Geschäftsführung LLB Immo KAG (Bereich Asset Management) 2/4

Vorsorgewohnungen werden zum Zweck der Vermietung und damit nach den Bedürfnissen der Mieter konzipiert, getreu dem Motto: Der Köder muss dem Fisch, nicht dem Angler schmecken. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld stellen diese Assets eine solide und dauerhafte Einnahmequelle dar MMag. Louis Obrowsky - Geschäftsführer LLB Realitäten GmbH 3/4

Als Innovations- und Wachstumsführer im Bereich der Immobilieninvestments ist die LLB Immo KAG ein perfekter 'Fit' für mich. Ich freue mich, den erfolgreichen Weg nun auch aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung sowie den engagierten Mitarbeitenden weiterführen zu können Dipl. BW Lars Fuhrmann, MBA - Sprecher der Geschäftsführung, LLB Immo KAG 4/4

Wien (OTS) - Die Immobilienfondstochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (LLB Österreich) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. So verzeichnete das Unternehmen nicht nur die höchsten Nettomittelzuflüsse aller österreichischen Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften, sondern erreichte mit rund EUR 270 Mio. zudem auch eine neue Bestmarkte bei den Transaktionsvolumina. Mit diesem Rekordergebnis baut die LLB Immo KAG ihre Position als einer der wichtigsten österreichischen Immobilien-Player weiter aus. Besonders in der Krise profitieren Anleger von den gut diversifizierten und renditenstarken LLB-Immobilienfonds. Die LLB Realitäten GmbH hat sich 2019 zudem mit 230 erfolgreich platzierten Einheiten einmal mehr als Marktführer im Bereich der Vorsorgewohnungen behauptet. Diese bewähren sich speziell in Krisenzeiten als «sichere Bank».

Die LLB Österreich verfügt über langjährige Erfahrung mit direkten und indirekten Immobilieninvestments. "Erstklassige Produkte entstehen nur mit dem richtigen Team. Daher haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche ausgewiesene Experten an Bord geholt und zuletzt auch das Management weiter gestärkt" , betont Mag. Harald Friedrich, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der LLB Österreich.

Diversifizierte Veranlagungsstrategie überzeugt auch in der Krise

Der Immobilienpublikumsfonds LLB Semper Real Estate mit einem Fondsvolumen von über EUR 1 Mrd. ist aktuell in 57 Objekte ausschließlich in Österreich und Deutschland investiert. Die größtenteils voll vermieteten und renditestarken Immobilien verfügen über eine gut diversifizierte Mieterstruktur. Mehr als 150 unterschiedliche Gewerbemieter mit guter Bonität aus rund 20 Branchen (darunter staatsnahe Institutionen mit Ausfallshaftungen von Gebietskörperschaften sowie international tätige Konzerne) gewährleisten die Stabilität des Fonds – auch in der Krise. Der aktuelle Vermietungsgrad liegt bei 97 Prozent, die durchschnittliche Restlaufzeit aller Mietverträge liegt bei mehr als 8 Jahren und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt. Diese sicherheitsorientierte Anlagestrategie der LLB Österreich bildet die Basis für eine langfristig stabile Entwicklung und weitgehende Unabhängigkeit von temporären Marktschwankungen wie etwa im Zusammenhang mit Covid19.

Im März 2020 kam es aufgrund des Ausbruchs der Pandemie zu globalen Unsicherheiten. Immobilienfonds bewährten sich, ähnlich wie deutsche Bundesanleihen oder Gold, als wichtiges Diversifikationselement in einem breit gestreuten Portfolio. Durch Ausgangsbeschränkungen und Betretungsverbote sind bei gewerblichen Mietern die Auswirkungen zwar wirtschaftlich spürbar, ein deutlicher Effekt auf die Immobilienbewertung des Fonds aufgrund der temporären Maßnahmen ist aus heutiger Sicht jedoch nicht erkennbar. Immobilienfonds und Vorsorgewohnungen bleiben daher wichtige Stabilitätsanker für Investoren.

Jede Krise bringt auch Chancen mit sich. "Im Rahmen unseres aktiven Asset Managements nutzen wir aktuell jedes Mietergespräch, um für Mietstundungen oder Mietreduktionen im Gegenzug die Mietvertragslaufzeiten zu verlängern. Dies hilft dem Mieter kurzfristig über Liquiditätsengpässe hinweg und sichert den Anlegern langfristig stabile Zahlungsströme" , so Michael Schoppe, MSc, der innerhalb der Geschäftsführung der LLB Immo KAG den Bereich Asset Management verantwortet.

Die bewährte Strategie des LLB Semper Real Estate, Immobilientransaktionen ausschließlich in den entwickelten Märkten Österreich und Deutschland zu tätigen, trägt außerdem zur soliden Performance bei. So weist der offene Immobilienfonds kaum Korrelationen zu klassischen Assetklassen auf und kann gerade in bewegten Zeiten einen positiven Ergebnisbeitrag liefern.

„Micro-Living“ – LLB Österreich setzt bei Vorsorgewohnungen auf krisenrobusten Trend

Auch in Zukunft baut die LLB Österreich ihre Marktführerschaft bei Vorsorgewohnungen weiter aus. In den Wiener Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring werden in Summe 230 Wohnungen, davon 50 zukunftsweisende Micro-Living-Appartements, fertiggestellt. Die beiden in unmittelbarer

U-Bahn-Nähe gelegenen Projekte werden im Sommer 2020 an die stolzen Eigentümer – und in weiterer Folge an die Mieter – übergeben und sind bereits jetzt restlos ausverkauft. Weitere 150 Wohneinheiten in U3-Nähe sollen noch dieses Jahr entstehen. Leistbare Wohnungen mit gut durchdachten, kompakten Grundrissen, die von den aktuellen demographischen Entwicklungen profitieren können, erweisen sich in Krisenzeiten als "sichere Bank“. "Vorsorgewohnungen werden zum Zweck der Vermietung und damit nach den Bedürfnissen der Mieter konzipiert, getreu dem Motto: Der Köder muss dem Fisch, nicht dem Angler schmecken. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld stellen diese Assets eine solide und dauerhafte Einnahmequelle dar“ , unterstreicht MMag. Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Realitäten GmbH.

Lars Fuhrmann verstärkt LLB Immo KAG als neuer Sprecher der Geschäftsführung

Um der erfolgreichen Entwicklung Rechnung zu tragen, wird auch das Management der LLB Immo KAG weiter verstärkt. Im Februar folgte Dipl. Betriebswirt (FH) Lars Fuhrmann, MBA auf Dipl. Ing. Alexander Budasch als Sprecher der Geschäftsführung nach. Der gebürtige Deutsche verfügt über langjährige Erfahrung in der Banken- und Immobilienfondsbranche und war zuletzt Mitglied des Vorstands der österreichischen Immobilien-KAG der Union Investment Gruppe. "Als Innovations- und Wachstumsführer im Bereich der Immobilieninvestments ist die LLB Immo KAG ein perfekter 'Fit' für mich. Ich freue mich, den erfolgreichen Weg nun auch aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung sowie den engagierten Mitarbeitenden weiterführen zu können" , erläutert Lars Fuhrmann seinen Wechsel.

ÜBER DIE LLB (ÖSTERREICH) AG: Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von über EUR 25 Mrd. und rund 240 Mitarbeitenden Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank und verfügt neben der klassischen Vermögensverwaltung und Beratung sowie dem Investmentfonds- und Depotbankgeschäft über langjährige Erfahrung mit direkten und indirekten Immobilieninvestments. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz, profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin und kann auf die knapp 160-jährige Erfahrung des traditionsreichsten Finanzinstituts im Fürstentum Liechtenstein bauen. Für die LLB-Gruppe ist Österreich seit dem Jahr 2009 neben Liechtenstein und der Schweiz einer der drei erklärten Heimmärkte.

Rückfragen & Kontakt:

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Theresa Böhler, Head Marketing & Communications

Telefon: +43 1 536 16-222

E-Mail: theresa.boehler @ llb.at

Internet: www.llb.at