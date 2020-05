Kinder und Jugendliche brauchen nach Schulöffnungen auch Perspektive für die Sommerferien!

Netzwerk Kinderrechte fordert von Regierung Klarheit und Zeitplan für Sommerbetreuung und Ferienangebote für Kinder

Die schrittweise Schulöffnung dieser Tage tut den Kindern und Jugendlichen so gut. Sie sehen ihre Freunde und Freundinnen wieder. Ihre Tage bekommen zumindest teilweise wieder Struktur, es kehrt bekannter Schulalltag ein. All das dauert nun aber nur eineinhalb Monate. Dann stehen erst recht wieder zwei Monate Sommerferien vor der Tür. Wir fordern die Regierung auf, genau jetzt die Vorgaben zu Sommerbetreuung und Ferienangebote für Kinder bekanntzugeben. Kinder brauchen Perspektive, Kinder brauchen Sicherheit. Das sind Kinderrechte. Netzwerk Kinderrechte Österreich

Selbstverständlich müssten weiterhin die epidemiologischen Entwicklungen im Auge behalten werden. Der Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen werde aber in diesem Sommer noch wichtiger als sonst sein. Erneut erinnert das Netzwerk Kinderrechte Österreich in diesem Zusammenhang an die Bundesverfassung: „Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Mobil: 0676/88011-1016

elisabeth.schaffelhofer @ kinderhabenrechte.at

www.kinderhabenrechte.at