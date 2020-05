Magenta Telekom setzt Lehrlingssuche trotz Corona fort

Die Coronavirus-Pandemie hat zu einem Einbruch der Wirtschaft geführt und stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Österreich profitiert gerade in diesen Zeiten von vorbildlichen Unternehmen wie Magenta Telekom, die sich engagieren und einen Beitrag leisten, um Lehrstellen zu schaffen und damit unsere Jugendlichen zu unterstützen.“ Die Lehre sei eine Ausbildung mit Zukunft, insbesondere in Schlüsselbereichen wie der Digitalisierung. „Verbunden mit meinem Dank möchte ich auch weitere Unternehmen dazu animieren, auch in diesem Jahr Lehrlinge einzustellen“, betont Schramböck. „Eine Lehrstelle ist für viele Jugendliche der erste Schritt auf der Karriereleiter und sichert den Unternehmen wichtige Fachkräfte.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

