TCL Serie 9 RAY-DANZ Soundbar mit Dolby Atmos wird für ihr einzigartiges Design und TCLs innovative Akustik-Reflektor-Technologie mit iF DESIGN AWARD 2020 ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL Electronics (1070.HK), einer der Weltmarktführer im globalen TV-Geschäft und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, hat für seine TCL Serie 9 RAY-DANZ Soundbar mit Dolby Atmos den iF DESIGN AWARD 2020 erhalten, was das Engagement von TLC für klangtechnologische Innovationen bestätigt. Die TCL RAY-DANZ Soundbar mit Dolby Atmos, die für ihr einzigartiges Design mit innovativer Akustik-Reflektor-Technologie ausgezeichnet wurde, ist spezifisch auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet, um ein immersives Dolby Atmos Home Entertainment-Erlebnis zu bieten. Das Produkt wird ab Mai 2020 weltweit erhältlich sein.

"TCL wird seine starken Fähigkeiten in den Bereichen Audio und vertikale Integration nutzen, um den Verbrauchern eine hervorragende Klangqualität in den eigenen vier Wänden zu bieten. Wir werden das Leben der Menschen durch intelligente Produkte und Premium-Erfahrungen immer weiter verbessern", erklärt Kevin Wang, CEO von TCL Industries Holdings Co., Ltd. und TCL Electronics.

Die Auszeichnung mit dem iF DESIGN AWARD ist ein bedeutender Erfolg, der als wichtiger Durchbruch gewertet wird, um TCL zu einem führenden Unternehmen für funktionelles und innovatives Soundbar-Design zu machen, was die Marke TCL auf neue Märkte ausdehnt und spannende neue Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet.

TCL hat, um das Heimkinoerlebnis im Bereich Soundbar zu optimieren, die RAY-DANZ Technologie mit einzigartig rückseitig angewinkelten Lautsprechern entwickelt, die Schallwellen in Richtung gekrümmter Akustikreflektor-Einheiten abstrahlen. Dies ist eine Lösung, die den Schall in einem breiten Klangbild nach außen lenkt und damit einen viel größeren Klangraum als andere auf dem Markt erhältliche Soundbars bieten kann, ohne sich übermäßig auf digitale Verarbeitung verlassen zu müssen.

Zusammen mit einem zentral positionierten Lautsprecher, der eine starke Dialog- und Center-Präsenz liefert, und in Kombination mit Dolby Atmos sorgt dies für ein immersives Erlebnis mit einer breiträumigen Klangwiedergabe. Die RAY-DANZ Technologie nutzt fortschrittliche Dolby Technologie, um ein flüssiges Sounderlebnis zu liefern, das sich an jedem Punkt innerhalb des weiten Klangraums genießen lässt.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsender Anbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1981 in China gegründet und hat heute eine Präsenz auf mehr als 160 internationalen Märkten. Laut Sigmaintell belegte TCL nach Absatzvolumen auf dem globalen TV-Markt von Q1-Q3 2019 den 2. Platz. Das Kerngeschäft von TCL ist die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Audio- und Smart Home-Produkte.

