INVESTER strukturiert Projektankauf Leberstraße und übernimmt Asset Management

Wien (OTS) -

57 freifinanzierte Mietwohnungen mit einer gewichteten Wohnnutzfläche von rund 3.726

Quadratmetern und 24 PKW-Stellplätzen



Sehr gute Anbindung an den öffentlichen- sowie den Individualverkehr



Fertigstellung des Projekts für Ende 2021 geplan

Die INVESTER United Benefits GmbH strukturiert den Ankaufsprozess des Projekts „Leberstraße“ für den von der Münchner WEALTHCORE Investment Management GmbH verwalteten Spezialfonds „Wealthcore Austria Living I“. Darüber hinaus wird INVESTER United Benefits zukünftig auch als Asset Manager für das Objekt agieren. Entwickelt und verkauft wurde das Projekt von der Consulting Company Immobilien GmbH, die auch weiterhin die Realisierung abwickeln wird und das Projekt nach Fertigstellung an WEALTHCORE übergeben wird. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.



„Wir sind stolz in dieser herausfordernden Zeit hier für WEALTHCORE einen positiven Abschluss erzielt zu haben. Das Projekt Leberstraße befindet sich in einer sehr attraktiven Lage und wir freuen uns zukünftig das gesamte Asset Management zu steuern und hier unsere Expertise einzubringen“ , so Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH.



“Wir hatten lange überlegt, das Objekt im Ganzen oder die Wohnungen einzeln zu verkaufen. Nach intensiven Gesprächen mit den handelnden Personen bei Wealthcore und Invester waren wir aber bei Preis und Ware so schnell einig, dass wir den Gesamtverkauf realisiert haben. Ich freue mich über so viel Geschäftsethik und Handschlagqualität auf beiden Seiten” , Florian Kammerstätter, Geschäftsführer Consulting Company Immobilien GmbH.



„Nach einer kurzen Ruhephase im Zuge der Corona-Krise zeichnet sich bereits jetzt ab, dass deutsche Investoren stärker denn je auf der Suche nach Sicherheit sind. Wir freuen uns daher, dass wir für unseren Wohnfonds dieses lukrative Objekt sichern konnten“ , erklärt Christoph Wendl, geschäftsführender Gesellschafter der WEALTHCORE Investment Management GmbH.



Das Wohnprojekt befindet sich in der Leberstraße 62 im elften Wiener Gemeindebezirk. Die S-Bahn-Station Geiselbergstraße befindet sich direkt gegenüber. Sie bietet mit den Schnellbahnlinien S2 und S7 Anschluss an das gesamte Netz des Wiener Schnellbahn und U-Bahnverkehrs. Die Straßenbahn ist innerhalb von einer Minute fußläufig zu erreichen, die U3-Station Enkplatz innerhalb von 8 Gehminuten. Das Stadtzentrum bequem innerhalb von 20 Minuten erreichbar. Über die naheliegende Autobahnauffahrt zur A23 beim Knoten Gürtel / Landstraße gelangt man in kürzester Zeit zum Autobahnnetz.



Das Projekt Leberstraße 62 umfasst in Summe 57 freifinanzierte Mietwohnungen mit modernen Grundrissen, sowie 24 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Bei der Planung des Projekts setzt man auf optimierte Wohnungsgrundrisse und hohe Qualität gepaart mit einem leistbaren Mietniveau. Die Wohneinheiten haben eine Größe zwischen 30 und 60 Quadratmetern. Aufgrund der Lage setzt man bei der Zielgruppe vorrangig auf Pendler aus dem Umland, als auch auf Studenten.

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at

Über CONSULTING COMPANY IMMOBILIEN

Die Consulting Company Immobilien Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Immobilien und ist neben dem Schwerpunkt Wien auch im oberösterreichischen Zentralraum und dem Salzkammergut aktiv. Die Consulting Company Immobilien Gruppe hat bis heute die Entwicklung bzw. die Errichtung von rund 2.500 Wohnungen und 30.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen abgewickelt. Derzeit sind über 500 Wohnungen in Bau oder in Entwicklung. www.consulting-company.at

Über Wealthcore Investment Management

Die WEALTHCORE Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München wurde von vier Partnern aus der Immobilienbranche gegründet. Das Spektrum von WEALTHCORE umfasst den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Immobilien über alle Assetklassen hinweg. Das WEALTHCORE Management hat bereits Transaktionen in Höhe von mehr als 3,5 Milliarden Euro in Europa umgesetzt. Die Investoren sind deutsche und internationale Pensionskassen, Versicherungen und Family Offices sowie weitere ausländische, institutionelle Investoren. Mehr Informationen unter: www.wealthcore.com



