Kostja Ullmann träumt von einem eigenen Kindergarten (FOTO)

Hamburg, 19.5.2020 (ots) - Für den Fall einer beruflichen Flaute hat Schauspielstar Kostja Ullmann, 35, seinen Plan B in petto. "Mein erster Impuls wäre, eine Ausbildung zum Erzieher zu machen", verrät er im Interview mit GALA (Heft 22/2020, ab morgen im Handel). "Das hat mich immer interessiert. Ich habe damals ein Praktikum im Internationalen Kindergarten in Hamburg gemacht, und ich habe Babys gesittet. Ich bin zweifacher Onkel von den tollsten Nichten der Welt. Mit Kindern zu arbeiten, ist großartig, weil sie so ehrlich und direkt sind. Meine Schwester Shantia ist auch Schauspielerin. Sie schlug schon mal vor, dass wir Schauspiel-Workshops für Kinder anbieten oder einen eigenen Kindergarten gründen sollten. Das wäre ein Traum."

Ab 28. Mai ist Kostja Ullmann, der mit Filmen wie "Mein Blind Date mit dem Leben" zum Zuschauerliebling wurde, beim Streamingdienst Joyn zu sehen. In der neuen Serie "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" hat er die Hauptrolle übernommen.

