LGV Gärtnergemüse - KISTL DRIVE IN

Pfingstsamstag, 30. Mai | 07:30 bis 12:30 Uhr | Betriebsgelände LGV Sonnengemüse | Haidestraße 22 | Simmering

Wien (OTS) -

Der Gärtnergemüse KISTL DRIVE IN geht in die zweite Runde!

LGV Sonnengemüse lädt gemeinsam mit Gärtnern aus Wien und dem Marchfeld am Pfingstsamstag zum Boxen-Stopp mit viel frischem österreichischen Obst und Gemüse! Die Boxengasse am Standort der LGV Sonnengemüse in Simmering ist am Samstag, den 30. Mai in der Zeit von 07:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Gerade diese herausfordernde Zeit zeigt, wie wichtig die Versorgung mit frischem Obst und Gemüse ist. Speziell heimisches, regionales Obst und Gemüse gewinnt in unserer Ernährung zunehmend an Bedeutung. Social Distancing ist Teil unseres Alltags geworden. Viele Menschen, gerade Risikogruppen, vermeiden häufige Besuche in Supermärkten und sind nicht ausreichend mit frischen Lebensmitteln versorgt. So haben sich die Gärtner von LGV Sonnengemüse, das Gärtnergschäftl in der Kettenbrückengasse und die Gärtnerei Klimesch aus Simmering und Edlingers aus dem Marchfeld für den zweiten KISTL DRIVE IN zusammengetan und bieten am Pfingstsamstag am LGV Sonnengemüse Standort in Simmering verschiedene KISTLN für genussvolle Pfingstfeiertage zum Verkauf an – vom frischen Spargel, herzhaften Erdbeeren, knackigen Salaten über schmackhaftes Gemüse bis zum Strauß Pfingstrosen. Vorbestellungen unter www.lgv-gärtnergschäftl.at erwünscht.

Und so funktionierts:

In die Boxengasse einbiegen – Fenster einen Spalt öffnen und bestellen – KISTL wird in den Kofferraum gestellt – bar bezahlen – weiterfahren! Eigene Boxengasse auch für Radfahrer und Fußgänger!

Die KISTL Varianten:

GEMÜSE-SALAT-KISTL (~ 4 kg: Salatgurke, Mini Gurken, Jungzwiebel, Radieschen, Paprika rot/gelb/orange, Rispenparadeiser, Cherry Mix Paradeiser, Babyspinat, Chicorée, Salat, Schnittlauch) GRILLGEMÜSE-KISTL (~ 5 kg: Melanzani, Jungzwiebel, Spitzpaprika rot/gelb, Paprika orange, Grillpaprika, Fleischparadeiser, Ochsenherz Paradeiser, Chicorée, Frühkartoffel, Zwiebel gelb/rot) SPARGEL-KISTL (~ 2,5 kg: Weißer und grüner Spargel (je 0,5 kg), Frühkartoffel, Petersilie, Sauce Hollandaise, Spargelschäler) ERDBEER-KISTL (~ 2,5 kg: Erdbeeren, Erdbeernektar, Minze, Zitronenmelisse) PFINGSTROSEN-STRAUSS (8-10 Stiele pro Bund)



Jedes KISTL gibt es für 20,00 Euro, den Pfingstrosen-Strauß um 10,00 Euro. Inklusive kleiner Überraschung für die ersten 100 Kunden. Sie können die KISTL bis Freitag, 29. Mai, 12:00 Uhr AUSSCHLIESSLICH unter www.lgv-gärtnergschäftl.at vorbestellen. Gerne können die KISTL auch ohne Vorbestellung direkt vor Ort am 30. Mai gekauft werden. Änderungen der KISTL-Inhalte sind nicht möglich.

Durch den Kauf zeigen Sie Ihre Wertschätzung für die Arbeit der heimischen Gemüse- und Obstbauern, Gärtner und Familienbetriebe, die in dieser schwierigen Zeit einen wichtigen Beitrag leisten, um die Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen, und helfen somit auch wertvolle Ressourcen zu erhalten.

Die Eckdaten im Überblick

KISTL DRIVE IN

Samstag, 30. Mai 2020

07:30 bis 12:30 Uhr

Betriebsgelände LGV Sonnengemüse

Haidestraße 22, Wien-Simmering

Preis pro KISTL: 20,00 Euro | Preis für PFINGSTROSEN-STRAUSS: 10,00 Euro

NUR BARZAHLUNG!

VORBESTELLUNGEN AUSSCHLIESSLICH (bis Freitag, 29. Mai, 12:00 Uhr) unter www.lgv-gärtnergeschäftl.at. Keine telefonische Bestellung möglich! Gerne können Sie unsere KISTL auch ohne Vorbestellung direkt vor Ort am 30. Mai kaufen.

Keine Änderung der Kistl-Inhalte!

Die vorbestellten KISTL sind für Sie am Abholtag bis 11:00 Uhr reserviert.

Die ersten 100 Kunden erhalten eine kleine Überraschung.

