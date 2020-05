KWF-Kuratorium unter neuem Vorsitz

Gilbert Isep folgt Werner Kruschitz nach

Klagenfurt (OTS) - Heute tagte das KWF-Kuratorium erstmals in diesem Jahr – krisenbedingt dieser späte Zeitpunkt.

Im Zuge dieser Sitzung legte der bisherige Vorsitzende, KR Werner Kruschitz, sein Amt aus persönlichen Gründen zurück. Ich habe diese Aufgabe sehr gerne und verantwortungsvoll wahrgenommen, meine persönliche Planung veranlasste mich jedoch, das Amt abzugeben. Nach wie vor setze ich mich gerne als Mitglied des Kuratoriums bzw. stellvertretender Vorsitzender für die Anliegen von Unternehmen ein , so Kruschitz.

So kam es, dass heute Gilbert Isep als neuer Vorsitzender des KWF-Kuratoriums gewählt wurde und das Amt mit folgenden Worten annahm: Ich freue mich, in den KWF zurückzukehren, wo ich im Jahr 2004 erstmals eine öffentliche Funktion wahrnehmen durfte . Deshalb und aufgrund der Tatsache, dass ihm die Wirtschaftsförderung besonders am Herzen liegt, übernimmt er den Vorsitz sehr gerne. Momentan sind zwar jegliche Maßnahmen des KWF der erfolgreichen Bewältigung der Corona-Krise untergeordnet, aber schon bald werden wir uns wieder zukunftsorientierten, interessanten Projekten in Kärnten widmen können. Die Serviceorientierung des KWF gegenüber Unternehmen steht für mich aber auch in dieser Ausnahmesituation an oberster Stelle , so Isep weiter.

Der KWF-Vorstand bedankt sich beim scheidenden Vorsitzenden für die gute und diskursintensive Zusammenarbeit in der Vergangenheit und steht einem konstruktiven Austausch mit dem neu besetzten Kuratorium positiv gegenüber.

