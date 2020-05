Zoomlion legt Ergebnisse des ersten Quartals 2020 vor

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) gab am 29. April die Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt. Demnach belief sich das Betriebsergebnis auf 9,066 Milliarden Yuan (1,276 Milliarden USD), was einem Anstieg von 49,9 Millionen Yuan (7,05 Millionen USD) gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, wobei ein starkes Umsatzwachstum bei Betonmaschinen, Mobilkränen und Hebeprodukten für den Baubereich zu verzeichnen war. Der für die Aktionäre des Unternehmens relevante Reingewinn betrug 1,026 Milliarden Yuan (145 Millionen USD), was einem Wachstum von 2,39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Trotz der COVID-19-Pandemie bleiben die Sicherheit und Gesundheit unserer Belegschaft, Partner und Gemeinden sowie die Fortsetzung des Wachstumskurses oberste Prioritäten des Unternehmens. So hat Zoomlion einige Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit von zurückkehrenden Mitarbeitern getroffen. Die hohe Rückkehrerquote stellte auch sicher, dass das Unternehmen der starken und steigenden Marktnachfrage aus dem In- und Ausland gerecht wird. Neue Geschäftsformen wie "Cloud-Marketing" haben die Geschäftstätigkeit gestärkt und zu besseren Gewinnergebnissen geführt. Die Umsatzwachstumsrate liegt deutlich über der durchschnittlichen Leistung in der Branche.

Geschäftsentwicklungen in Q1

Die stärkeren Geschäftsbereiche des Unternehmens profitieren von der Verbesserung der Produktwettbewerbsfähigkeit und wachsen weiterhin kontinuierlich, während die aufstrebenden Wirtschaftszweige zu boomen begonnen haben. Damit erreichte der Marktanteil den bisher höchsten Stand in der Geschichte des Unternehmens.

Im Laufe des ersten Quartals verzeichneten die Verkaufszahlen der Betonmaschinenprodukte von Zoomlion ein starkes Wachstum und behaupteten ihre führende Position auf dem Markt. Die Verkaufszahlen der LKW-Pumpsystemprodukte stiegen im Vorjahresvergleich um 25 % und erreichten damit den höchsten Verkaufsstand der letzten Jahre. Auch bei den Mobilkränen ist der Marktanteil erheblich gewachsen, wobei der Absatz sowohl im In- als auch im Ausland ein Rekordhoch erreichte. Auch in der Kategorie Hebeprodukte für den Baubereich behauptet Zoomlion weiterhin die führende Position. Der Boom im Bereich Landmaschinen hat zu einer Umsatzsteigerung in diesem Geschäftsbereich geführt, was die Rentabilität des Unternehmens deutlich verbessert hat. Neue Produkte wie z. B. Reissetzling-Pflanzmaschinen haben auf dem Markt gute Verkaufszahlen erzielt. Zoomlion erkundete aktiv den Markt im Bereich Erdbewegungsmaschinen und erreichte im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Umsatzwachstum, während die erfolgreiche Einführung der Teleskop-Arbeitsbühne dem Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnete.

COVID-19-Pandemie

Als Reaktion auf COVID-19 ergriff Zoomlion aktiv Vorsichtsmaßnahmen, um vor der Wiederaufnahme der Arbeit und Produktion die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Seit der Rückkehr an den Arbeitsplatz am 5. Februar hat sich die Produktionskapazität des Unternehmens schnell wieder erholt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hat die Produktionskapazität des Unternehmens das gleiche Niveau erreicht wie vor dem Ausbruch von COVID-19, wobei die Rückkehrrate der Belegschaft an den Arbeitsplatz 100 % erreicht hat. Es wird erwartet, dass die Verkaufszahlen im zweiten Quartal ein besseres Wachstum erreichen.

Informationen zu Zoomlion

Die 1992 gegründete Firma Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) ist ein hochmodernes Fertigungsunternehmen, das verfahrenstechnische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt über 600 innovative Produkte aus 55 Produktreihen, die zehn große Kategorien abdecken.

Rückfragen & Kontakt:

Tian Zhang

+86 731 8892 3810

925769034 @ qq.com