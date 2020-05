FH JOANNEUM verstärkt Fokus auf die Digitalisierung in der Finanzbranche

Neues Curriculum für das Masterstudium Bank- und Versicherungsmanagement

Digitalisierung ist einerseits Treiber, aber auch Herausforderung für die Finanzbranche und verlangt nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die umfangreiches Fachwissen mit technologischem Know-how vereinen. In einer globalen Ökonomie entscheiden Agilität und Schnelligkeit, mit denen sich Unternehmen, insbesondere auch im Bank- und Versicherungssektor an neue Trends, Technologien und organisatorische Veränderungen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen anpassen können, über deren langfristigen Erfolg. In unserem berufsbegleitenden Masterstudium ‚Bank- und Versicherungsmanagement‘ bilden wir Expertinnen und Experten aus, die nachhaltig zu diesem Erfolg beitragen werden.“ Dr. Michael Murg, Institutsleiter Bank- und Versicherungswirtschaft

Graz (OTS) - Wirtschaftliche Trends, Digitalisierung und neue gesetzliche Regeln: Die Banken- und Versicherungsbranche steht nie still. Mit vernetztem Denken und Know-how in Wirtschaft, Recht und Digitalisierung werden die Studierenden im neuen Curriculum des berufsbegleitenden Masterstudiums „Bank- und Versicherungsmanagement“ an der FH JOANNEUM auf die Finanzwelt von morgen vorbereitet.

Studierende können sich bereits zu Studienbeginn für eine Spezialisierung entscheiden.

Im Rahmen der Vertiefung „Bankmanagement“ vermittelt das Studium ein integriertes Verständnis des Bankunternehmens. Lehrveranstaltungen befassen sich schwerpunktmäßig mit Bankcontrolling, Gesamtbanksteuerungsteuerung, Vertriebsmanagement und relevanten Produktklassen im Bankensektor. Bestehende und zukünftige Geschäftsmodelle sowie FinTech und Banking Case Studies runden die Vertiefung ab.

Die Vertiefung „Versicherungsmanagement“ vermittelt ein integriertes Verständnis des Versicherungsunternehmens: Versicherungscontrolling und -steuerung, Vertriebsmanagement und die Betrachtung relevanter Produktklassen und Prozesse sind die zentralen Schwerpunkte der Vertiefung. Bestehende und zukünftige Geschäftsmodelle sowie InsurTech und Insurance Case Studies runden die Vertiefung ab. Sie werden zur Expertin beziehungsweise zum Experten im Versicherungsbereich ausgebildet, die beziehungsweise der strategisch wie auch operativ maßgeblich zum Unternehmenserfolg beiträgt.

„Digitalisierung ist einerseits Treiber, aber auch Herausforderung für die Finanzbranche und verlangt nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die umfangreiches Fachwissen mit technologischem Know-how vereinen. In einer globalen Ökonomie entscheiden Agilität und Schnelligkeit, mit denen sich Unternehmen, insbesondere auch im Bank- und Versicherungssektor an neue Trends, Technologien und organisatorische Veränderungen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen anpassen können, über deren langfristigen Erfolg. In unserem berufsbegleitenden Masterstudium ‚Bank- und Versicherungsmanagement‘ bilden wir Expertinnen und Experten aus, die nachhaltig zu diesem Erfolg beitragen werden.“ Dr. Michael Murg, Institutsleiter Bank- und Versicherungswirtschaft

Im Zuge des Masterstudiums tauchen die unseren Studierenden in die Thematik der FinTechs und InsurTechs ein. Stellen diese Unternehmen eine Gefahr für die traditionellen Geschäftsmodelle von Banken und Versicherungen dar? Wie können Kooperationen ausgestaltet sein und lohnt sich eine Investition? Welchen Mehrwert schaffen FinTechs und InsurTechs? Ist Agilität und Schnelligkeit immer ein Benefit? Fragen auf die Absolventinnen und Absolventen gezielt Antworten geben können. Das Studium, das Theorie und Praxis optimal vereint, ermöglicht den Studierenden im Zuge von Exkursionen den Blick Hinter die Kulissen dieser dynamischen und aufstrebenden Unternehmen.

Im Zuge des Masterstudiums tauchen die Studierenden in die Thematik der FinTechs und InsurTechs ein. Stellen diese Unternehmen eine Gefahr für die traditionellen Geschäftsmodelle von Banken und Versicherungen dar? Wie können Kooperationen ausgestaltet sein und lohnt sich eine Investition? Welchen Mehrwert schaffen FinTechs und InsurTechs? Sind Agilität und Schnelligkeit immer ein Benefit? Fragen, auf die Absolventinnen und Absolventen gezielt Antworten geben können. Das Studium, das Theorie und Praxis optimal vereint, ermöglicht den Studierenden im Zuge von Exkursionen den Blick hinter die Kulissen dieser dynamischen und aufstrebenden Unternehmen.

Innovative Lehrkonzepte. Um Entscheidungs-, Innovations-, und Handlungsfähigkeiten sowie die Kompetenz zum vernetzten Denken und zur Problemlösung weiter zu stärken, werden im Zuge des Studiums Case Studies renommierter Institutionen behandelt. Die Kombination von Theorie und Praxis steht im Mittelpunkt. Neben Präsenzlehrveranstaltungen mit herausragenden Vortragenden aus der Praxis, von Fachexpertinnen und Fachexperten bis hin zu Vorständen, werden neben blended-Learning auch digitalisierte Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Studierende ihren Studienfortschritt je nach Möglichkeit selbst bestimmen und online absolvieren können.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Michael Murg, Studiengangsleiter, Masterstudium Bank- und Versicherungsmanagement

+43 316 5453-7110

michael.murg @ fh-joanneum.at