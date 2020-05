SPENDE VON 500.000 AMERIKANISCHEN „FRIENDSHIP“ MASKEN

Wien (OTS) - Heute Montag, 18. Mai, hat US-Botschafter Trevor Taina den Bildungsdirektor des Wiener Stadtschulrates Heinrich Himmer getroffen, um die Verteilung der Spende der amerikanischen Botschaft von einer halben Million „Friendship“ Mund-Nasenschutz-Stoffmasken an alle Schulen zu besprechen.

Botschafter Traina überreichte anschließend der Direktorin der Neuen Mittelschule am Enkplatz, Martina Vogel, Masken für ihre Schüler. Diese Masken sind Teil einer österreichweiten Initiative, die Botschafter Traina ins Leben gerufen hat.

Zusätzlich zu Schulen, werden diese „Friendship“ Masken auch an kleinere Gewerbebetriebe, Seniorenheime, und an andere Bereiche, wo ein Bedarf an wiederverwendbaren und waschbaren Stoffmasken besteht, verteilt. Sie sollen Österreich auf seinem erfolgreichen Weg aus der Corona-Krise unterstützen.

Diese umweltfreundlichen Qualitätsmasken werden in Kalifornien hergestellt und in Österreich gratis verteilt.

Botschafter Trevor D. Traina, Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich:

„Während es verständlich ist, dass in Zeiten wie diesen, Nationen vor allem auf sich selbst schauen, ist es auch wichtig, dass wir unsere Freunde unterstützen. Viele wissen vielleicht nicht, dass während der letzten Pandemie 1918 die USA 300,000 Kinder in Österreich mit täglichen Mahlzeiten versorgt haben. Heute ist Österreich stark und leistet großartige Arbeit in der Bewältigung der Corona-Krise. Dennoch wollen wir unsere Unterstützung anbieten und die Österreicher daran erinnern, dass wir Amerikaner immer schon Freunde waren und es auch heute sind. Unsere „Friendship“ Masken sind ein Zeichen dafür.“

Rückfragen & Kontakt:

US-Botschaft Wien

Dr. Alice Burton

Public Affairs / Press Section

+43 (0)1 31339-2068 oder 0676 / 555-0163

burtonam @ state.gov

https://at.usembassy.gov