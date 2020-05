NEOS Wien/Gara: Honorargarantie für Kassenärzt_innen dringend erforderlich

Medizinische Strukturen im niedergelassenen Bereich dürfen nicht gefährdet werden

Wien (OTS) - Die Corona-Krise hat nicht nur die Spitäler vor große Herausforderungen gestellt. Auch Gesundheitsberufe im niedergelassenen Bereich leiden unter der derzeitigen Situation und stehen teilweise vor großen finanziellen Problemen. Durch die reduzierte Patientenanzahl haben Kassenärzt_innen mit Umsatzrückgängen bis zu 90 Prozent zu kämpfen. Die Österreichische Gesundheitskasse ist jetzt gefordert und muss diese Defizite ausgleichen, um die Versorgung der Patient_innen auch zukünftig gewährleisten zu können. Dank und Klatschen reicht nicht, denn viele Kassenärzt_innen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen.

„Jene Ärztinnen und Ärzte die in den letzten Wochen, trotz prekärer Bedingungen wie mangelnde Schutzausrüstung, für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener im Einsatz waren, benötigen nun selbst Hilfe. Ich fordere daher eine Honorargarantie für all jene Gesundheitsberufe, die ihre Praxis auch während der Krise geöffnet hatten. Ihr wirtschaftliches Überleben ist auch im Interesse der Patientinnen und Patienten“, so Stefan Gara, Gesundheitssprecher NEOS Wien. Außerdem merkt er an, dass viele Kassenärzte im Zuge der Corona-Krise in Pension gegangen sind: „Setzen wir jetzt keine adäquaten Maßnahmen wird es noch schwieriger bis unmöglich Nachfolger_innen für diese zu finden und die medizinische Nahversorgung der Wienerinnen und Wiener zu erhalten.“

Positiv sieht er hingegen Entwicklungen wie das papierlose Rezept und die telemedizinischen Angebote. „Die Krise hat auch einen Digitalisierungsschub ausgelöst und gezeigt, dass die elektronische Übermittelung von Rezepten möglich ist und sowohl für Ärzt_innen als auch Patient_innen eine Erleichterung darstellt. Ebenso müssen telemedizinische Leistungen künftig als Teil des Versorgungsangebotes bestehen bleiben“, so Gara.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu