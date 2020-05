AVISO: Pressegespräch zur Baudatenbank, Dienstag, 19. Mai 2020, 10 Uhr via Zoom

Wien (OTS) - Der Fachverband Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) informiert Sie in einem Pressegespräch zur Baudatenbank über anstehende Groß-Projekte, die in Wien und Niederösterreich in der Pipeline sind und von denen wichtige Impulse in Hinblick auf den Wohnungsmarkt und die Bauwirtschaft ausgehen.

Ihre Gesprächspartner sind:

KommR Ing. Gerald Gollenz, stv. Fachverbandsobmann, Fachgruppenobmann Stmk

Johannes Wild MSc, Fachgruppenobmann Niederösterreich

KommR Michael Pisecky, Fachgruppenobmann Wien

Mag. Alexander Bosak, MRICS MBA

DI Matthias Grosse, MA, Exploreal





Wann: Dienstag, 19. Mai 2020, 10 Uhr





Die Pressekonferenz wird via Zoom abgehalten. Registrieren Sie sich bitte unter https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AUk2B7wpQJqwySdkRl5pMg

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Teilnahme.

