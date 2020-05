AVISO, 19. Mai: SOS Mitmensch verleiht Ute-Bock-Preis für Zivilcourage

Auszeichnung an „SOS Balkanroute“ und „Fairness Asyl“

Wien (OTS) -



SOS Mitmensch verleiht Ute-Bock-Preis für Zivilcourage



SOS Mitmensch will Mut machen und Mut auszeichnen! Der von der

Menschenrechtsorganisation ins Leben gerufene Ute-Bock-Preis für

Zivilcourage wird am Dienstag, den 19. Mai, um 19.00 Uhr unter dem

Ehrenschutz von Bundespräsident a.D. Heinz Fischer und Margit

Fischer in einer Online-Zeremonie verliehen. Preisträger sind die

Initiativen „SOS Balkanroute“ und „Fairness Asyl“. Die Preisreden

halten die Rapperin Esra Özmen (aka EsRAP) und der Kabarettist

Thomas Stipsits. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert.



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind sehr herzlich zur

Online-Verleihung eingeladen. Anmeldung unter office @ sosmitmensch.at

erforderlich.



Datum: 19.5.2020, 19:00 - 20:30 Uhr



Ort:

Online-Zeremonie



Rückfragen & Kontakt:

Gerlinde Affenzeller

0699-105 222 15

gerlinde.affenzeller @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at