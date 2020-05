AVISO: NEOS-PK: Neue Entwicklungen um größtes Datenleck der Republik, morgen Montag, 11:00

Mit Douglas Hoyos, Vorsitzender des Rechnungshofausschuss

Wien (OTS) - NEOS präsentieren neue Entwicklungen rund um das „Ergänzungsregister für sonstige Betroffene“, das größte Datenleck der Republik.



