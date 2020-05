Wohnbaustadträtin Gaal und wohnfonds_wien würdigen Steiners Arbeit für den geförderten Wohnbau

Steiner hat zum Welterfolg des Wiener Wohnbau-Modells beigetragen

Wien (OTS/RK) - "Der geförderte Wohnbau in Wien kann nur so gut sein, wie die Köpfe, die hinter ihm stecken und die für ihn arbeiten. Mit dem Tod von Dietmar Steiner hat die Stadt einen Architektur-Experten verloren, der mit seinem Werk und seinen Visionen dazu beigetragen hat, dass das Wiener Wohnbau-Modell heute in der ganzen Welt als führend anerkannt wird", so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die den Angehörigen von Steiner und allen um ihn Trauernden ihr tiefes Mitgefühl ausspricht.

„Dietmar Steiner hat viel geleistet. Er hat mit kritischen Diskussionen und offenen Debatten die Weiterentwicklung des geförderten Wohnbaus in Wien stets vorangetrieben. Wir können heute auf viele Errungenschaften seiner Funktionsperiode als Juryvorsitzender von Bauträgerwettbewerben und Grundstücksbeirat aufbauen", so Gregor Puscher und Dieter Groschopf, die Geschäftsführung des wohnfonds_wien, Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung.

Sechs Jahre lang (2009-2015) leitete Steiner die qualitätssichernden Gremien für den sozialen Wohnbau. In mehr als 100 Sitzungen wurden dabei fast 25.000 geförderte Wohnungen auf den Weg gebracht.

Unter seinem Vorsitz wurde die Soziale Nachhaltigkeit als 4. Qualitätskriterium neben der Ökologie, der Ökonomie und der Architektur eingeführt. Für den Planungsprozess lebendiger und lebenswerter Stadtquartiere entscheidend, sind die zweistufigen und dialogorientierten Wettbewerbsverfahren an deren Entwicklung Steiner maßgeblich beteiligt war. Der letztjährige Wiener Wohnbaupreis, der an ein Projekt in Liesing „In der Wiesen Süd“ ging, bestätigt dies auf anschauliche Weise. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Büchl

Unternehmenskommunikation wohnfonds_wien

Tel.: 01/4035919–86669,

E-Mail: nicole.buechl @ wohnfonds.wien.at



Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-98057

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at