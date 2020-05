Staplerschein-Österreich startet voll durch

Ausbildung als Hubstapler-Fahrer inkl. Staplerschein

Lang war die – von offizieller Seite verordnete – Zwangspause. Am 18./19. Mai endet sie für Staplerschein-Österreich mit dem ersten Staplerscheinkurs in Gössendorf, Graz Süd. In der zeitgemäßen Logistik ist die Position des gut ausgebildeten Staplerfahrers der Dreh- und Angelpunkt. Die Aufgabengebiete der Logistikunternehmen werden ständig erweitert und die Ansprüche an verlässliches Personal steigen.

Entsprechende Ausbildung wird seitens der Logistik-Unternehmen gefordert und es ist gut zu wissen,dass das AMS immer bereit ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten Arbeitnehmer bei der Fort- und Weiterbildung finanziell zu unterstützen.

Bleibt zu hoffen, dass trotz der derzeitig hohen Ansprüche an die Finanzverwaltung, noch Gelder für die Weiterbildung vorgesehen sind. Staplerschein-Österreich, Gössendorf wird alles Machbare unternehmen, um der Logistik-Branche auch weiterhin bestens geschulte Staplerführer für den Einsatz in den Unternehmen vorzubereiten.

