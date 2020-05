AVISO: Auftakt für Milizeinsatz – Ministerin Tanner nimmt an Kommandoübergabe an Milizkompanie Korneuburg teil

Wien (OTS) - Am Montag, dem 18. Mai 2020, starten österreichweit die ersten Milizeinsätze. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner nimmt an der symbolischen Kommandoübergabe an den Kompaniekommandanten Major Jürgen Schlesinger der Jägerkompanie Korneuburg in der Bolfras-Kaserne teil. Im Rahmen ihres Besuches beim Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 (AAB3) informiert sich die Ministerin über die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten aus Mistelbach. Die Milizsoldaten lösen mit Beginn ihres Einsatzes, die bisher eingesetzten verlängerten Grundwehrdiener (Aufschubs-Präsenzdiener) ab; diese werden mit Ende Mai abrüsten.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19, sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Ablauf

ab 10.15 Uhr Treffpunkt bei der Wache

10.30 Uhr Symbolische Übergabe des Kommandos durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Zeit & Ort

ab 10.15 Uhr, 18. Mai 2020

Bolfras-Kaserne

Haydngasse 12, 2130 Mistelbach

Um Anmeldungen wird unter presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 3076 ersucht.

Aufgrund der COVID-19 Restriktionen findet die symbolische Übergabe in vereinfachter Form und mit geringster personeller Beteiligung statt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer