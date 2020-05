LimaCorporate gibt Pläne für Phase 2 während der Coronavirus-Krise bekannt: Gehälter für alle Mitarbeiter zu 100 % wiederhergestellt

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) - LimaCorporate gibt den Phase-2-Plan während des weltweiten Coronavirus-Notstands bekannt, der die Maßnahme umfasst, dass die Gehälter für alle Mitarbeiter, die während der altuellen Krise soziale Hilfsleistungen vom Unternehmen erhielten, zu 100 % wiederhergestellt werden, während mehr Mitarbeiter in das Unternehmen zurückkehren.

LimaCorporate hat die Produktion und den Vertrieb seiner beiden Anlagen in Italien während der gesamten Krise fortgesetzt.Alle anderen Mitarbeiter haben von zu Hause aus daran gearbeitet, die Entwicklung neuer Produkte und Produktregistrierungen sicherzustellen und wichtige wertschaffende Aktivitäten des Unternehmens weiter voranzutreiben.

In dieser Woche gab LimaCorporate für Italien die Fortsetzung der sozialen Hilfsmaßnahmen während der aktuellen Krise für weitere neun Wochen bekannt, während das Unternehmen für Niederlassungen an anderen Orten der Welt eventuell verfügbare lokale Formen sozialer Hilfsmaßnahmen einsetzen wird.Es wird jedoch einen sehr wichtigen Unterschied geben. Mit der Unterstützung der Aktionäre und des Beirats wurde beschlossen, die Gehälter aller Mitarbeiter in den folgenden Wochen auf 100 % wiederherzustellen, sogar die derjenigen Mitarbeiter, die Zugang zu den verschiedenen Formen von sozialen Hilfsmaßnahmen haben."LimaCorporate innoviert nicht nur auf die übliche Weise durch Produkte und Dienstleistungen, sondern auch durch die Förderung der Mitarbeiter.Diese Entscheidung ist ein Beweis für die extreme Aufmerksamkeit und Sensibilität unserer Aktionäre und des Unternehmens gegenüber unseren Mitarbeitern.Wir wollen das Vertrauen wiederherstellen, beginnend mit dem Herzen unseres Unternehmens, und das Zugehörigkeitsgefühl unter allen Mitarbeitern stärken", erklärt Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate.

LimaCorporate bereitet sich auch darauf vor, während Phase 2 mehr Mitarbeiter in die Betriebe zurückzuholen. In einem gestaffelten Ansatz werden die LimaCorporate-Mitarbeiter nach und nach in kleinen Gruppen zurückkehren, wobei eine ständige Beobachtung erfolgen wird, während andere weiterhin von zu Hause aus arbeiten werden, bis die Rückkehr für alle Mitarbeiter als ungefährlich angesehen wird. "Wir sind ein Unternehmen, das stets sehr ehrgeizige Ziele setzt und hohe Erwartungen an die Mitarbeiter stellt. Mit hohen Erwartungen kommt hohe Verantwortung und ich bemühe mich, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Partner und Unternehmen in dieser nächsten Phase zu schützen", fügte Herr Ferrari hinzu.

Als weiterer Schritt zur Stimulierung der Organisation, während sich das Unternehmen aus dieser Krise herauslöst, untersucht das Unternehmen auch ein neues Anreizsystem mit angepassten Zielen für 2020.

"Wir sehen langsam eine Erholung für unser Unternehmen, und wir erwarten in den kommenden Monaten steigende Umsätze. Wir müssen bereit sein, mit Energie und Enthusiasmus neu zu starten. Das sind grundlegende Elemente, um die Erholung richtig bewältigen zu können", schließt Herr Ferrari.

Über LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das rekonstruktive und maßgefertigte orthopädische Lösungen für Chirurgen anbietet, die sich der Herausforderung stellen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Das in Italien ansässige Unternehmen LimaCorporate hat sich der Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren verschrieben, die es Chirurgen ermöglichen, die ideale Lösung für jeden einzelnen Patienten auszuwählen. Die Produktpalette von LimaCorporate umfasst Revisionen großer Gelenke und Primärimplantate sowie komplette Extremitätenlösungen einschließlich der Fixierung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf: www.limacorporate.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Limacorporate S.p.A.

Via Nazionale

52

33038 Villanova di San Daniele del Friuli

Udine - Italien

Tel.: +39 0432 945511

E-Mail: info @ limacorporate.com