„Sport am Sonntag“ mit Max Verstappen und Helmut Marko als Live-Gäste

Außerdem am 17. Mai ab 18.00 Uhr in ORF 1: Ingrid Wendl wird 80

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 17. Mai 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Pole-Position für Spielberg – Live zu Gast: Helmut Marko und Max Verstappen

Die Vorbereitungen zum Formel-1-Auftakt im Juli laufen. Jetzt fehlt nur noch das „Go“ der Bundesregierung.

Ein Lokalaugenschein in Spielberg.

Fußball-Bundesliga – Neustart mit Hindernissen

Dazu live: Stefan Schwab, Zlatko Junuzovic und Stefan Hierländer Aufregung, Abgrenzung, Anpfiff – Das falsche Spiel des LASK und die neue Normalität im Fußball.

Ingrid Wendl – Die Eisprinzessin wird 80

Sportlerin, Reporterin, Politikerin – Die außergewöhnliche Karriere einer großen Persönlichkeit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at