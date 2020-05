SPÖ-Termine von 18. Mai bis 24. Mai 2020

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 18. Mai 2020:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die SPÖ-Bundesfrauen laden im Rahmen der Video-Gesprächsreihe "Frauenleben in und nach der Krise" zur Online-Veranstaltung „Frauen und Corona: Karriere mit Kind und Kegel?“ ein. Gesprächspartner_innen sind: Daniela Gruber-Pruner (Vorsitzende des Kinderrechteausschusses des Bundesrates und Leiterin des Pädagogischen Büros der Österreichischen Kinderfreunde) und Sonja Dörfler (wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für Familienforschung); Moderation: Barbara Hofmann (Karl-Renner-Institut). Teilnahme über Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76844500443. Das Gespräch wird auch auf der Facebook-Seite des Karl-Renner-Instituts und der SPÖ-Frauen übertragen.

DIENSTAG, 19. Mai 2020:

10.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt mit den DelegationsleiterInnen der anderen Parteien an einem Video-Pressegespräch zum Thema "Sind 1,3 Prozent zu viel? Der Mehrjährige Finanzrahmen und die Forderungen des Europaparlaments" teil. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt, Anmeldung unter huberta.heinzel@ep.europa.eu.

16.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr lädt als Vorsitzende des Committee on Equality and Non-Discrimination der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zum Webinar „COVID-19 and sexual and reproductive health and rights: Challenges and opportunities” von 16.00 bis 17.00 ein. Inputs unter anderem von der Europarats Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatovic und UNDP Genf Repräsentantin Monica Ferro. Das Webinar findet hier statt: https://www.facebook.com/NetworkWomenFreefromViolence/

(Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/