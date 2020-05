AVISO: PK NEOS: Angst und Bange statt langer Schlange! | Montag 18.05.2020 | 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Während große Teile der gastronomischen Betriebe am 15.5 ihre Pforten öffnen, wird der Unmut der Unternehmer_innen, die ihr Geld in der Nachtgastronomie verdienen, immer spürbarer. Weder gibt es vonseiten des Bundes und der Wiener Stadtregierung konkrete Zeitpläne wann Clubs, Bars oder Diskotheken wieder öffnen dürfen, noch gibt es für viele in diesem Wirtschaftszweig arbeitende Menschen konkrete monetäre Unterstützung in der aktuellen COVID-19-Krise. Statt der bekannten langen Schlangen vor Nachtlokalen herrscht gähnende Leere. Viele Unternehmer_innen sind verängstigt, ihre Betriebe stehen vor dem wirtschaftlichen Aus.

NEOS startet eine Initiative, den Unternehmen der Nachtgastronomie endlich Hilfe und einen konkreten Zeitplan zukommen zu lassen. Neben NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn und NEOS-Wien-Wirtschaftssprecher Markus Ornig wird Joachim Natschläger von der WTF Group, die kürzlich mit dem „O.“ (ehemalige Albertina Passage) neben der Oper und dem „Ink.“ am Schwarzenbergplatz zwei neue Diskotheken in Wien übernommen hat, seine Sicht der Dinge als direkt betroffener Unternehmer schildern.

