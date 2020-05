„ORF 1 Freistunde“ von 18. bis 22. Mai

Der Wochenüberblick

Wien (OTS) - Schrittweise werden ab Montag, dem 18. Mai 2020, die Schulen wieder geöffnet. Damit endet auch in der „ORF 1 Freistunde“ die tägliche Unterrichtseinheit. Um jenen Kindern, die noch nicht in der Schule sind, den Vormittag mit unterhaltsamen und lehrreichen Inhalten zu verkürzen, präsentiert Fanny Stapf Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.15 Uhr in ORF 1 spannende Reportagen, Dokumentationen und Nachrichten. Außerdem gibt es wöchentlich drei Schwerpunkte: Jeweils am Montag steht eine längere Reportage auf dem Programm, Mittwoch steht unter dem Motto „Fucking Complicated“ und Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Fragen zum Thema Sex und Liebe zu stellen, und der Freitag wird zum „Fridays for Future“-Tag und widmet sich den Themen Klima und Umwelt.

Die Themen der ORF 1 Freistunde im Wochenüberblick:

Montag, 18. Mai: Thema Fahrrad: Reportage über die Fahrradstadt Kopenhagen, Fanny Stapf zeigt im Studio, wie man sein Fahrrad für die Straße ausrüsten muss, und erklärt den „Holländer-Griff“. Dienstag, 19. Mai: Ein Erklärstück zum Thema „Warum ist Datenschutz wichtig?“ und ein Betrag zur Corona-App

Mittwoch, 20. Mai: Schwerpunkt „Fucking Complicated“: Sexualpädagogin Miriam Foresta beantwortet im Studio Fragen zu Liebe und Sexualität Donnerstag, 21. Mai: Feiertag

Freitag, 22. Mai: Schwerpunkt „Fridays for Future“: Beitrag über Gletscherforschung

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder von 6.00 bis 9.00 Uhr unter anderem mit:

8.00 Uhr: ABC Bär

8.15 Uhr: Schmatzo

8.30 Uhr: Knall genial Clip

8.35 Uhr: Trickfabrik

Die „ORF 1 Freistunde“ ab 18. Mai

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

9.55 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.56 Uhr: Universum

10.40 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.02 Uhr: ZIB ZACK

11.05 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.06 Uhr: Newton

11.27 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.28 Uhr: Jamie & Jimmy’s Food Fight Club

12.13 Uhr: ZIB ZACK

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at